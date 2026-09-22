Nowy faworyt ferii zimowych 2027. Polacy masowo rezerwują tam wyjazdy

Ferie zimowe 2027. Gdzie Polacy zaplanowali urlop?

Dla wielu osób czas zimowej przerwy to idealna okazja, by odpocząć od codziennych obowiązków. Część turystów wybiera jazdę na nartach, inni decydują się na relaks nad Bałtykiem, korzystając z basenów i krytych atrakcji. Serwis Travelist.pl przeanalizował najnowsze dane rezerwacyjne, które pokazują interesujący trend. Okazuje się, że jeden konkretny region Polski bije obecnie rekordy popularności przed zbliżającymi się feriami.

Ten region Polski zdominował rezerwacje na ferie zimowe 2027

Statystyki dowodzą, że aż 70 proc. osób, które już zarezerwowały pobyt na zimowe wakacje w 2027 roku, zdecydowało się na wyjazd w góry. To znaczący wzrost, ponieważ w ubiegłym roku wskaźnik ten wynosił 58 proc. Równocześnie spada zainteresowanie wypoczynkiem nad morzem. Udział rezerwacji nad Bałtykiem skurczył się z 37 proc. do zaledwie 25 proc.

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Gdzie na narty w Polsce? Ferie zimowe na stoku tylko tutaj

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Góry przyciągają turystów na ferie zimowe 2027

Wybór górskich miejscowości daje podróżnym szeroki wachlarz możliwości, zdecydowanie większy niż zimowy urlop nad morzem. To tam znajduje się najwięcej tras zjazdowych i infrastruktury przystosowanej do zimowych sportów. Planujący wyjazdy z dziećmi szukają także obiektów oferujących zadaszone atrakcje, takie jak aquaparki czy kąciki zabaw, które urozmaicają wypoczynek po zejściu ze stoku.

Ferie są o tyle specyficznym okresem podróży, że w górach rodziny nie szukają wyłącznie wolnego pokoju, a liczy się również położenie blisko stoku, obecność szkółek narciarskich, ale też baseny, sale zabaw, wyżywienie w hotelu i infrastruktura rekreacyjno-rozrywkoa, która pozwoli zagospodarować czas również przy gorszej pogodzie. [...] - tłumaczy Eugeniusz Triasun, ekspert portalu rezerwacyjnego Travelist.pl.

Województwo śląskie bezkonkurencyjnie prowadzi przed feriami 2027

Z analiz na cztery miesiące przed rozpoczęciem sezonu urlopowego wynika, że to właśnie południowa część kraju przyciąga największą liczbę wczasowiczów. Województwo śląskie wysunęło się na prowadzenie, deklasując pozostałe regiony i stając się ulubionym wyborem Polaków na nadchodzące ferie zimowe.

W czołówce najchętniej wybieranych kierunków znalazły się także województwa: dolnośląskie, małopolskie, zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie.