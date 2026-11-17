Do dramatycznych wydarzeń doszło w sobotę (14 listopada) po godz. 22 w jednym z mieszkań przy ul. Hutniczej w Zabrzu. Między dwoma kuzynami wybuchła awantura, która zakończyła się rozlewem krwi. Według ustaleń policji 37-latek był pod wpływem alkoholu. W pewnym momencie sięgnął po nóż i zadał swojemu 42-letniemu krewnemu cios w plecy. Ostrze przebiło jedno z płuc poszkodowanego!

Jeszcze tego samego wieczoru policjanci z II Komisariatu Policji w Zabrzu zatrzymali podejrzanego. W trakcie prowadzonych czynności wyszło na jaw, że atak na kuzyna nie był jedynym przestępstwem, którego miał się dopuścić. Śledczy ustalili, że 37-latek groził również pozbawieniem życia jednemu ze swoich sąsiadów.

Szybko okazało się też, że zatrzymany nie jest nowicjuszem, jeśli chodzi o konflikty z prawem. Mężczyzna był już wielokrotnie karany, między innymi za przestępstwa przeciwko mieniu oraz czyny popełniane z użyciem przemocy. Co więcej, dopiero niedawno odzyskał wolność!

– W październiku bieżącego roku opuścił zakład karny, gdzie odbywał wcześniejsze kary pozbawienia wolności – informuje zabrzańska policja.

Pobyt na wolności nie trwał więc długo. 37-latek usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz zarzuty kierowania gróźb karalnych. Na wniosek śledczych sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi mu od 3 do 20 lat więzienia. Za groźby karalne może natomiast usłyszeć dodatkowo karę do 3 lat pozbawienia wolności.