Interwencja w Wodzisławiu Śląskim. Zagłodzony pies umierał na posesji

Trudno pojąć, jak można doprowadzić bezbronne zwierzę do tak tragicznego stanu. Na terenie jednej z prywatnych posesji w Wodzisławiu Śląskim w cierpieniach umierał skrajnie zaniedbany starszy pies. Los czworonoga poruszył osobę, która nie pozostała obojętna i 16 listopada powiadomiła o wszystkim służby.

- W poniedziałek rano wodzisławscy policjanci otrzymali zgłoszenie o zaniedbanym psie, który miał znajdować się na jednej z posesji w Wodzisławiu Śląskim. Na miejscu była zgłaszająca oraz pracownik działającego na rzecz zwierząt wodzisławskiego stowarzyszenia. Według tych kobiet, na terenie wskazanej posesji miał znajdować się zaniedbany starszy pies, z widocznymi oznakami niedożywienia - przekazała asp. sztab. Małgorzata Koniarska z wodzisławskiej komendy.

Sytuacja, którą na miejscu zobaczyli funkcjonariusze, była wstrząsająca. Przetrzymywany na dworze psi senior był w stanie skrajnego wychudzenia i przypominał szkielet obciągnięty skórą. Zwierzę nie miało siły samodzielnie chodzić, a ponadto zostało pozbawione dostępu do świeżej wody, pożywienia oraz jakiejkolwiek pomocy weterynaryjnej.

- Policjanci wylegitymowali właścicielkę posesji oraz ustalili, że właścicielem psa jest syn kobiety, który mieszka pod innym adresem - przekazała asp. sztab. Koniarska.

Kiedy właściciel czworonoga przyjechał na miejsce interwencji, przedstawił mundurowym książeczkę zdrowia psa. Z wpisów w dokumencie wynikało, że zwierzę od kilku lat nie miało obowiązkowych szczepień. Brakowało tam także jakichkolwiek śladów świadczących o wizytach w gabinecie weterynaryjnym.

Weterynarz walczył o życie psa z Wodzisławia Śląskiego. Pomoc przyszła za późno

Przedstawicielka organizacji prozwierzęcej zdecydowała, że skrajnie wyczerpanego czworonoga trzeba natychmiast przetransportować do lecznicy. Zabezpieczony pies trafił prosto w ręce lekarza weterynarii, jednak wkrótce wodzisławska policja poinformowała o tragicznym finale tej sprawy. Uratowane z koszmarnych warunków zwierzę nie doczekało powrotu do zdrowia ani szansy na adopcję przez nową, kochającą rodzinę. Pomimo wysiłków weterynarza pies odszedł za Tęczowy Most w nocy z 16 na 17 listopada.

Kara za znęcanie się nad zwierzętami. Policja bada sprawę zaniedbanego psa

W miejscu odebrania zwierzęcia czynności prowadziła policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady i przeprowadzili szczegółowe oględziny terenu, na którym przetrzymywano czworonoga.

- Śledczy będą teraz ustalać, czy doszło do znęcania się nad tym psem. Kluczowa w tej ocenie będzie dokumentacja medyczna. Policja na chwilę obecną jeszcze nią nie dysponuje - przekazała asp. sztab. Koniarska.

Funkcjonariuszka zwróciła również uwagę na przepisy wynikające z ustawy o ochronie zwierząt. Zgodnie z prawem za znęcanie się nad zwierzęciem grozi do 3 lat więzienia, natomiast jeśli sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem, sąd może wymierzyć karę od 3 do 5 lat pozbawienia wolności.

Śmierć psa w Wodzisławiu Śląskim. Internauci żądają surowej kary dla właściciela

Komunikat o policyjnej akcji opublikowany na profilu wodzisławskiej komendy wywołał falę oburzenia w sieci. Komentujący sprawę użytkownicy Facebooka domagają się surowego ukarania właściciela czworonoga i zgodnie twierdzą, że wina mężczyzny oraz fakt znęcania się nad psem są w tym przypadku bezdyskusyjne. Poniżej przedstawiamy wybrane wpisy internautów.

„Tutaj nie ma co dochodzić czy nad psem było znęcanie się to ewidentnie widać ‼️ Tacy ludzie nie zasługują na jakiekolwiek zwierzę a tym bardziej psa‼️”

„A co tu ustalać?!!! 🤬🤬🤬 zagłodzili psa na śmierć!”

„Boże .... Podać adres do wiadomości publicznej i ludzie sami właścicielowi dobiorą odpowiednią karę bo jak na razie to są stanowczo za małe .. jak można doprowadzić zwierzę do takiego stanu ... Mam nadzieję że » właściciel« surowo zostanie ukarany”

„Ustalać ? Serio... przecież ten piesek musiał przejść przez piekło- jego wygląd mówi sam za siebie. Serce pęka gdy dochodzi do takich sytuacji.”