Smutną wiadomość o śmierci Zbigniewa Czapskiego-Kłody przekazał Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie. Przez ponad t30 lat związany był z tą sceną, współpracował z uznanymi choreografami, a na scenie stworzył wiele niezapomnianych kreacji. Teraz żegnają go współpracownicy, którzy zapamiętali go nie tylko jako znakomitego artystę, ale również wyjątkowo życzliwego człowieka. W ostatnim okresie życia słynny tancerz zmagał się z chorobą nowotworową.

Pracował z największymi

Zbigniew Czapski-Kłoda ukończył Państwową Szkołę Baletową im. Romana Turczynowicza w Warszawie. W Teatrze Wielkim - Operze Narodowej początkowo występował jako artysta tancerz, a w latach 1996–2019 pełnił funkcję koryfeja. Jego kariera to także występy za granicą. W latach 1990–1995 był solistą Theater und Philharmonie Essen w Niemczech.

Tancerz współpracował między innymi z Mauricem Béjartem, Glenem Tetleyem, Hansem van Manenem, Rudim van Dantzigem, Ohadem Naharinem, Jiřím Kyliánem, Matsem Ekiem, Krzysztofem Pastorem i Emilem Wesołowskim.

Niezapomniane role wielkiego tancerza

Widzowie mogli podziwiać go w licznych wyrazistych kreacjach. Czapski-Kłoda specjalizował się w rolach charakterystycznych. Wcielał się między innymi w Drosselmeyera w "Dziadku do orzechów" w choreografii Andrzeja Glegolskiego, Hrabiego, ojca Julii, w "Pannie Julii" Birgit Cullberg oraz Radżę w "Bajaderze" Natalii Makarowej.

Na jego sceniczny dorobek składały się również role Ojca Panny Młodej w "The Bridges of Time" Jiříego Kyliána, Starego Żołnierza w "Zielonym stole" Kurta Joossa, a także Karczmarza i Księdza w "Poskromieniu złośnicy" Johna Cranki. Widzowie zapamiętają go również jako Marszałka Dworu w "Jeziorze łabędzim" w wersji Krzysztofa Pastora.

W latach 2020–2021 artysta kierował baletem Opery na Zamku w Szczecinie. W ostatnich latach zawodowej aktywności pracował w pionie administracyjnym Teatru Wielkiego - Opery Narodowej.

Teatr pożegnał Zbigniewa Czapskiego-Kłodę

Przyjaciele z Teatru Wielkiego opublikowali poruszające wspomnienie artysty na Facebooku.

Zawsze znajdował czas dla koleżanek i kolegów, chętnie służąc im radą i wsparciem. Wspominamy go jako osobę niezwykle pomocną i życzliwą, pełną pozytywnego nastawienia.

O wybitnym artyście nie zapomnieli także koledzy z Opery na Zamku w Szczecinie. Także na Facebooku pożegnali go w pięknych słowach.

Dotarła do nas smutna wiadomość o nagłej śmierci Zbigniewa Czapskiego-Kłody – wybitnego tancerza, choreografa, pedagoga oraz kierownika baletu Opery na Zamku w Szczecinie w latach 2020–2021. Był artystą o ogromnej wrażliwości i bogatym dorobku. Absolwent Warszawskiej Szkoły Baletowej, wieloletni solista baletu w niemieckim Essen oraz tancerz Polskiego Baletu Narodowego. Współpracował z najwybitniejszymi choreografami świata (m.in. Maurice’em Béjartem, Jiřím Kyliánem, Matsem Ekiem czy Krzysztofem Pastorem). Jako laureat konkursu im. S. Diagilewa, współzałożyciel fundacji „Centrum Tańca Współczesnego” i oddany pedagog, nieustannie inspirował kolejne pokolenia artystów. Rodzinie i bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia!

Czytaj także: Straszne wieści! Nie żyje legendarny gwiazdor dubbingu! Polacy pokochali go za "Księgę dżungli"

54