Jeszcze dwa tata temu nikt nie przypuszczał, że Szymek Kowalczyk (5 l.) z Kotunia będzie miał szansę na walkę ze śmiertelną chorobą. Tym bardziej, że koszt najdroższego leku świata podawany w tego typu schorzeniach w Emiratach Arabskich, to wydatek rzędu 14 mln. Ale to, co wydarzyło się na przestrzeni ostatnich miesięcy sprawiło, że marzenia o leczeniu Szymona są coraz bardziej realne.

Przybrana babcia chłopczyka założyła zbiórkę pieniędzy na jednym z portali pomocowych na pokrycie kosztów terapii genowej. Co prawda do nazbierania całej kwoty jeszcze daleko, ale już pierwsze systematyczne wpłaty dają nadzieję, że wszystko dobrze się potoczy. Po kontakcie rodziny z dubajską kliniką, Szymon został zaproszony na badania, które mają go zakwalifikować na podanie szczepionki genowej. W daleką podróż wybrał się z przybraną babcią Agatą Kozubaj (55 l.), która stanowi jego rodzinę zastępczą. Szymek obecnie poddawany jest długim, niezwykle wymagającym odporności badanom i testom. Dla małego chłopca to ogromny ciężar, nowe, obce miejsce, ciągłe procedury medyczne, mnóstwo nieznajomych twarzy dookoła.

- Szymek bardzo dzielnie to znosi, choć bywają chwile, kiedy strach i zmęczenie biorą górę. Każdy dzień badań przybliża go do celu, jakim jest terapia genowa, szansa na zatrzymanie tej podstępnej choroby – mówi pani Agata babcia dziecka.

Chłopczyk rehabilitowany jest co drugi dzień. Ćwiczy, wzmacnia swoje mięśnie i robi wszystko, aby jak najdłużej zachować sprawność i samodzielność. Nie wiadomo ile czasu potrwają badania. Jeżeli klinika zakwalifikuje malucha do terapii, będą potrzebne pieniądze. - Bardzo rosimy o dalsze wspieranie Szymusia, który bez Was nie pokona choroby – apeluje babcia.

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