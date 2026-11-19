Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił w czwartek 19 listopada po południu, że II linia metra zostanie przedłużona o cztery kolejne stacje. Nowy odcinek ma liczyć około 5,5 km i połączyć Bródno z Marymontem. „Podjąłem decyzję” – poinformował prezydent. Zrobił to jednak nie podczas konferencji prasowej, lecz w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Dziennikarze nie mieli okazji zadać mu pytań o szczegóły tej kosztownej inwestycji.

– Mam dla was dobrą wiadomość, naprawdę dużą. Mówię o niej pierwszy raz. Podjąłem decyzję o przedłużeniu drugiej linii metra z drugiego końca, z Bródna. Cztery nowe stacje i około 5,5 km tunelu – ogłosił Rafał Trzaskowski w internetowym wystąpieniu opublikowanym na Facebooku i YouTube.

Jak ma wyglądać nowa trasa II linii metra?

II linia metra ma pojechać z Bródna wzdłuż Trasy Toruńskiej, przez Żerań, następnie pod Wisłą na Marymont.

- Co to daje? – pyta prezydent i sam na to pytanie odpowiada. - Bródno i Targówek dostaną szybkie połączenie z Żoliborzem i Bielanami bez objazdu przez centrum. Na stacji Toruńska metro spotka się z koleją, z pociągami z Legionowa, Nowego Dworu i Modlina.

Marymont ma stać się węzłem przesiadkowym trzech linii metra: pierwszej, drugiej i planowanej czwartej.

- Jedna przesiadka i cała Warszawa w zasięgu ręki. Ten odcinek jest w planach rozwoju metra od dawna, teraz przechodzi z planów do działania - informuje Trzaskowski.

11

Kiedy ruszy budowa?

Nie ma konkretnego terminu rozpoczęcia prac budowlanych. Trzaskowski przyznał, że to inwestycja na lata. Pierwszym krokiem mają być prace przedprojektowe.

– Pieniądze na pierwszy etap, czyli prace przedprojektowe, chcemy wkrótce wpisać do planu finansowego miasta – zapowiedział. Nie podał kosztu całego przedsięwzięcia ani orientacyjnego terminu, kiedy pasażerowie będą mogli skorzystać z nowych stacji.

Warszawa będzie musiała zabiegać o finansowanie inwestycji w Unii Europejskiej i w rządzie.

To nie koniec budowy metra w Warszawie

Trzaskowski odniósł się również do krytyki dotyczącej spadku wydatków na metro w przyszłorocznym budżecie. Zapewnił, że rozbudowa podziemnej kolei się nie zatrzymuje, lecz zmienia etap.

– Metro w Warszawie nie kończy budowy, metro w Warszawie kończy jeden odcinek i zaczyna następny – przekonuje Trzaskowski. Choć wiadomo, że na rozpoczęcie budowy tego „następnego odcinka” czyli III linii metra na Gocław trzeba czekać minimum do 2028 r.

Warto przypomnieć, że równolegle miasto przygotowuje przedłużenie II linii w przeciwnym kierunku – za stację Karolin, w stronę Ursusa. Tam planowane są trzy kolejne stacje. Trwa wybór wykonawcy prac przedprojektowych.

Jeśli te zapowiedzi prezydenta Warszawy zostaną zrealizowane, II linia metra ma być rozbudowywana jednocześnie na obu końcach miasta.