Natalia Kukulska nie boi się pięćdziesiątki

Przed Natalią Kukulską wyjątkowy czas. Artystka przygotowuje się do okrągłych urodzin, a jednocześnie świętuje 30-lecie kariery i 40 lat od swojego pierwszego, dziecięcego występu. Zamiast jednak myśleć o podsumowaniach i odpoczynku, skupia się na tym, co jeszcze przed nią. Jak sama przyznała w rozmowie z "Super Expressem", pięćdziesiątka wcale jej nie przeraża.

Ja się nie boję pięćdziesiątki. Korzystam z życia i właściwie świętuję na całego. To naprawdę wspaniały rok. Przyszły również zapowiada się intensywnie, więc jeśli ktoś myśli, że z okazji pięćdziesiątki miałabym zwolnić, to u mnie będzie wręcz przeciwnie. Mam mnóstwo fantastycznych planów.

Jednym z najważniejszych wydarzeń tego jubileuszowego czasu jest trasa koncertowa "Czy ona jest taka jak ja?". Kukulska przyznała, że początkowo nie była przekonana do pomysłu świętowania w taki sposób. Namówiła ją do tego przyjaciółka i menedżerka. Dziś artystka nie ukrywa, że koncerty są dla niej wielkim spełnieniem.

To robi Kukulska po długich koncertach

Podczas rozmowy z "Super Expressem" Natalia Kukulska opowiedziała również o relacji z publicznością. Jej koncerty trwają dwie godziny i 50 minut razem z bisem, a mimo to artystka nie kończy kontaktu z fanami w chwili zejścia ze sceny. Chce jeszcze z nimi porozmawiać, posłuchać ich historii i podziękować za obecność. Niektórzy przyjeżdżają na występy z bardzo odległych zakątków Polski, a nawet z zagranicy.

Nawet po tak wyczerpującym koncercie chcę jeszcze porozmawiać z ludźmi, którzy czasami przyjeżdżają z różnych zakątków Polski, a nawet z zagranicy. Łączy nas jakaś wspólna historia.

Kukulska podkreśliła, że te spotkania są ważne również dla niej samej. Dzięki nim dowiaduje się, jak wiele znaczą dla innych jej piosenki. Niektórzy słuchacze opowiadają jej bardzo osobiste historie i wyjaśniają, jak konkretne utwory pomogły im w trudnych chwilach.

Wierzę, że przede wszystkim jest to bardzo ważne dla tych ludzi. Ja sama przy tej okazji dowiaduję się, że to, co robię, ma sens. Że moja muzyka znajduje w kimś swoje odbicie, że kogoś wzrusza albo że jakaś piosenka komuś pomogła.

Jubileuszowa trasa może doczekać się kolejnych koncertów na bis, bo cieszy się dużym zainteresowaniem publiczności. Wygląda więc na to, że pięćdziesiątka Natalii Kukulskiej będzie kolejnym zawodowym początkiem!

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