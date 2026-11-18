Szymek poleciał do Dubaju!

Wylot do Dubaju Szymka Kowalczyka (5 l.) z Kotunia to ważny etap w walce o jego zdrowie i życie. Historia malca pokazuje, jak wielką siłę mają nadzieja, determinacja i wsparcie ludzi dobrej woli. To właśnie oni, wpłacającym na zbiórkę dla Szymona, pomogli ziścić marzenia o leczeniu zaniku mięśni w dubajskiej klinice. I chociaż do pełnego szczęścia jest jeszcze bardzo daleko, bo całkowity koszt terapii to 14 mln złotych, pani Agata Kozubaj (55 l.) babcia oraz opiekunka chłopczyka, która jest z nim w Dubaju, nie traci nadziei, wierząc w to, że dzięki osobom o wielkim sercu uda się nazbierać całą kwotę.

Przed Szymkiem szereg badań

Razem z Szymkiem do Dubaju poleciał Tymek Kalata (15 l.) z Siedlec, który przeszedł już pomyślnie terapię genową, a teraz ma badania po podaniu zmodyfikowanych genów.

Przed Szymonkiem ciężki szereg niezwykle wyczerpujących badań i testów. Jednak każdy dzień zabiegów będzie przybliżał go do celu, jakim jest terapia genowa - szansa na zatrzymanie podstępnej choroby.

Historia Szymona łamie serce

Gdy Szymon miał półtora roku zdiagnozowano u niego dystrofię mięśniową Duchenne’a., chorobę, która po cichu zabija dzieci, odbierając im sprawność i szansę za szczęśliwe dzieciństwo, powoli prowadzać ku śmierci. Ale to nie wszystko, co spadło na malca.

- Od chwili diagnozy jego mama Karolina (26 l.) przestała się nim opiekować. Była osobą, której stworzyłam rodzinę zastępczą. U nas przyszedł na świat Szymek, którego również otoczyliśmy opieką - mówi pani Agata Kozubaj.

- Karolina wiedząc o śmiertelnej chorobie swojego dziecka uciekła ode mnie. Musiałam więc stworzyć rodzinę chłopczykowi, którego bardzo pokochałam. Apeluję o dalsze wpłaty na konto Szymka, bo przed nim jeszcze terapia genowa - dodaje.

Poniżej publikujemy link do zbiórki: https://www.siepomaga.pl/szymon-kowalczyk

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