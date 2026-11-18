W konspiracji działał od około 1942 roku pod pseudonimem „Olek”.

W Powstaniu Warszawskim był łącznikiem, najpierw w batalionie „Kiliński”, a później w Harcerskiej Poczcie Polowej.

Po wojnie zrobił karierę naukową – w 1989 roku otrzymał tytuł profesora.

W konspiracji działał od około 1942 roku pod pseudonimem „Olek”.

pod pseudonimem „Olek”. W Powstaniu Warszawskim był łącznikiem , najpierw w batalionie „Kiliński”, a później w Harcerskiej Poczcie Polowej.

, najpierw w batalionie „Kiliński”, a później w Harcerskiej Poczcie Polowej. Po wojnie zrobił karierę naukową – w 1989 roku otrzymał tytuł profesora.

Z harcerstwa trafił do konspiracji

Tadeusz Wojciechowski został wprowadzony do konspiracji około 1942 roku przez kolegę z harcerstwa. Należał do Szarych Szeregów i posługiwał się pseudonimem „Olek”. 1 sierpnia 1944 roku, gdy nie pojawił się łącznik, który miał wskazać mu miejsce walki macierzystego oddziału, razem z kolegą zgłosił się na ochotnika do batalionu „Kiliński”. Został tam łącznikiem. Od połowy sierpnia służył w Harcerskiej Poczcie Polowej w Śródmieściu Północnym.

Po kapitulacji powstania trafił do niemieckiej niewoli. Przebywał w obozach jenieckich Stalag XI B Fallingbostel i Stalag VI J Dorsten. Do Polski wrócił w październiku 1945 roku.

Po wojnie został profesorem

W 1948 roku rozpoczął studia w Katowicach. Zajmował się ekonomiką przedsiębiorstw, marketingiem dóbr produkcyjnych, zarządzaniem i planowaniem marketingowym. W czerwcu 1989 roku uzyskał tytuł profesora. Był autorem licznych publikacji naukowych i skryptów.

Za swoją działalność został uhonorowany wieloma odznaczeniami. Otrzymał m.in. Krzyż Komandorski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Warszawski Krzyż Powstańczy, Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.

„Warszawa będzie o Panu pamiętać”

Wiadomość o śmierci profesora przekazało Muzeum Powstania Warszawskiego. Pożegnał go także prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

„Panie Tadeuszu – dziękujemy za wszystko. Warszawa będzie o Panu pamiętać” – napisał w mediach społecznościowych. Ostatnie lata życia prof. Wojciechowski spędził w podwarszawskich Markach.