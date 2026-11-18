Testy odbędą się 18 listopada w godzinach 16–18.30 w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w Zielonce.

Na niebie mogą pojawić się jasne światła przypominające samoloty, duże drony lub nietypowe obiekty.

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Dziwne światła nad stolicą. To zaplanowane testy wojska

O nietypowym zjawisku poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej. W środę, 18 listopada, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce przeprowadzi badania pocisków oświetlających MITHRAS 1000. Próby zaplanowano między godz. 16 a 18.30.

Podczas testów na niebie pojawią się jasne punkty, które będą powoli opadać na niewielkich spadochronach. Przy jednoczesnym użyciu kilku ładunków mogą przypominać samolot, dużego drona lub inny nietypowy obiekt latający.

Gdzie będzie można zobaczyć świetlne punkty?

Zjawiska mogą być widoczne nie tylko w Zielonce, gdzie znajduje się instytut, ale również w Warszawie i okolicznych miejscowościach. MON wymienia m.in. Marki, Kobyłkę, Wołomin i Legionowo. Są to wcześniej zaplanowane badania prowadzone przez wojskowych specjalistów. Nie ma powodów do niepokoju – testy nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców.