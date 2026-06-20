Polacy zebrali 14 mln. Najdroższa terapia świata pomogła Tymkowi. Dziś chłopiec stawia pierwsze kroki

Na terapię genową dla Tymka Kalaty zebrano 14 mln zł.

Chłopiec przeszedł leczenie w specjalistycznej klinice w Dubaju.

Tymek i jego mama dziękują wszystkim osobom, które wsparły zbiórkę.

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Polacy zebrali dla Tymka 14 mln złotych

Jeszcze kilkanaście miesięcy temu zebranie 14 mln zł na terapię genową dla chorego na zanik mięśni Tymka Kalaty (15 l.) z Siedlec wydawało się niemal niemożliwe. Niewiele osób wierzyło w powodzenie zbiórki, a wyjazd chłopca na leczenie do Dubaju stawiano pod znakiem zapytania.

Determinacja rodziny i przyjaciół sprawiła jednak, że w połowie września ubiegłego roku na koncie zbiórki pojawiła się magiczna kwota 14 mln zł. Dzięki temu Tymek razem z mamą polecieli do jednej z klinik w Emiratach Arabskich.

Cztery miesiące ciężkiej walki w Dubaju

Był to ostatni moment na wdrożenie intensywnego leczenia. Dystrofia mięśniowa Duchenne’a zdążyła już poczynić ogromne spustoszenie w organizmie chłopca. Z miesiąca na miesiąc słabł, aż w końcu trafił na wózek inwalidzki. Nie mógł samodzielnie stać, miał również problemy z mówieniem.

Najdroższa terapia świata polegała na stopniowym podawaniu przeciwciał, które miały pobudzić organizm do wytwarzania białka odpowiedzialnego za utrzymanie mięśni w dobrej kondycji. Oprócz leczenia farmakologicznego w Dubaju prowadzono także intensywną rehabilitację.

- Cztery miesiące spędzone w klinice były bardzo ciężkim czasem dla mojego syna. Ciągłe badania, zabiegi i rehabilitacja wypełniały każdy dzień pobytu - opowiada pani Renata Kalata (45 l.), mama Tymoteusza.

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Wstał z wózka i zaczął chodzić

Pierwsze efekty leczenia pojawiły się już po miesiącu pobytu w Dubaju.

- W dubajskiej placówce panowały świetne warunki. Spotkaliśmy się z życzliwym przyjęciem lekarzy i personelu. Już po pierwszym miesiącu stan syna zaczął się poprawiać. Czynności, których przed wyjazdem nie mógł wykonywać, z biegiem czasu stawały się dla niego coraz łatwiejsze. Zaczął podnosić ręce, a w końcu wstał z wózka inwalidzkiego. Nadal ma problemy z samodzielnym poruszaniem się, ale i tutaj widzę wyraźną poprawę - dodaje mama i dziękuje wszystkim, którzy pomogli Tymkowi w walce o zdrowie:

- To wszystko za sprawą ludzi o wielkim sercu, w tym także czytelników „Super Expressu”, którzy wpłacali pieniądze na leczenie Tymka i pomogli mu wyjechać do Dubaju. Za to wszystkim serdecznie dziękujemy - dodaje pani Renata.