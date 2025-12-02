Sukces "SE": Tymek poleciał na leczenie do Dubaju. Uzbierano miliony!

14-letni Tymek, chorujący na zanik mięśni, poleciał na leczenie genowe do Dubaju, którego koszt to 14 milionów złotych.

Pieniądze na leczenie zostały zebrane dzięki ogromnemu wsparciu tysięcy osób, w tym czytelników "SE".

W dubajskiej klinice chłopiec przechodzi intensywną rehabilitację i przygotowuje się do terapii genowej.

Dowiedz się, jak nowatorska terapia może pomóc Tymkowi i jak chłopiec czuje się pod opieką specjalistów.

Tymek poleciał na leczenie do Dubaju

Jeszcze kilka miesięcy temu kwota 14 mln złotych na terapię genową dla chorego na zanik mięśni Tymka wydawała się abstrakcyjna. Niewiele osób wierzyło w powodzenie zbiórki. A jednak! W połowie września na koncie chłopca została przekroczona magiczna kwota. Dzięki temu zrodziła się nadzieja, że przykuty do wózka inwalidzkiego Tymek już wkrótce poczuje się lepiej.

Od urodzenia żyje z dystrofią mięśniową Duchenne’a. Z każdym miesiącem robił się słabszy, powoli zanikają jego mięśnie, co może doprowadzić do śmierci. Pojawiła się nowa nadzieja. W listopadzie 14-latek razem z mamą Renatą Kalata (45 l.) poleciał do Dubaju. Tym samym rozpoczął się kolejny najcięższy etap walki Tymka o życie, ale dający dużą nadzieję na spowolnienie choroby i poprawę jakości życia.

Mama dziękuje ludziom o dobrym sercu

- To wszystko wydarzyło się dzięki temu, że tysiące osób wpłacało na leczenie syna. Razem z Tymkiem z Dubaju pragniemy podziękować czytelnikom "SE", oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zabrania tak olbrzymiej kwoty pieniędzy. Z całego serca wielkie dzięki, kocham Was wszystkich. Teraz gdy już jesteśmy w dubajskiej klinice wierzymy, że wszystko się ułoży. Tymoteusz jest co dziennie rehabilitowany przez arabskich lekarzy, przechodzi wiele badań – mówi pani Renata. - Otrzymuje specjalne leki, które mają go wzmocnić i przygotować do ostatniego etapu leczenia, to jest terapii genowej. Dubajscy specjaliści są dobrej myśli. Wierzą, że opanują chorobę i postawią synka na nogach. Przede wszystkim są bardzo mili, co pozytywnie wpływa na samopoczucie Tymoteuszka. Nasz pobyt w klinice potrwa jeszcze kilka miesięcy zanim wrócimy do domu.

Co to dystrofia mięśniowa Duchenne’a (DMD)?

Dystrofia mięśniowa Duchenne’a to genetyczna choroba mięśniowa, która prowadzi do postępującego osłabienia mięśni szkieletowych. Jest spowodowana mutacją w genie kodującym dystrofinę - białko niezbędne do prawidłowego funkcjonowania mięśni.

Choroba dotyka głównie chłopców i zwykle ujawnia się w wieku 2-6 lat. Pierwsze objawy to: trudności w bieganiu, wstawaniu, częste upadki oraz charakterystyczny „chodzenie na palcach”. W miarę postępu choroby mięśnie słabną, co prowadzi do problemów z poruszaniem się i konieczności używania wózka inwalidzkiego, zazwyczaj w wieku nastoletnim.

Dystrofia Duchenne’a wpływa także na mięsień sercowy i mięśnie oddechowe, dlatego odpowiednia opieka medyczna i rehabilitacja są niezbędne. Obecnie choroba nie jest wyleczalna, ale leki, fizjoterapia i nowoczesne terapie genowe mogą spowolnić postęp objawów i poprawić jakość życia pacjentów.

Źródła wsparcia i leczenia: ośrodki specjalistyczne, fundacje zajmujące się dystrofią mięśniową, programy rehabilitacyjne i badania kliniczne nad terapiami genowymi.