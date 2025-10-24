Po 31 latach opieki nad chorą, córką sami usłyszeli diagnozę. Świat im się zawalił! „Błagamy o pomoc dla Karolinki”

- Rodzice niepełnosprawnej Karoliny zmagają się z poważnymi problemami zdrowotnymi po 31 latach opieki.
- Ciągłe dźwiganie córki doprowadziło do urazów kręgosłupa u matki i przepuklin oraz wodogłowia u ojca.
- Pilnie potrzebują specjalistycznego podnośnika, aby móc dalej opiekować się Karoliną i zapewnić jej godne warunki.
- Dowiedz się, jak możesz pomóc rodzinie Sienickich zebrać brakujące fundusze na ten niezbędny sprzęt.
Po naszym apelu na łamach "SE" o zakup podnośnika dla Karoliny Sienickiej z Siedlec na koncie zbiórki pojawiła się kwota 7 tysięcy złotych. Pani Marzenna i Zbigniew Sieniccy są bardzo wdzięczni osobom, które pomogły do tej pory. To wszystko jednak za mało, bo podnośnik dla ich obłożnie chorej córki kosztuje 15 tysięcy.
Rodzinę z Siedlec dotknęła kolejna tragedia
Czas ucieka, a Karoliny nie ma komu nosić do wanny lub na specjalny wózek inwalidzki. Jej mama w wyniku dźwigania chorej, ma uszkodzony kręgosłup, a teraz rodzinę Sienickich zaatakowała kolejna choroba. U pana Zbigniewa, taty Karolci, zdiagnozowano przepukliny i wodogłowie - to wszystko od przeciążenia, spowodowanego ciągłym noszeniem ważącej 43 kilogramy córki.
Świat zawalił im się na głowę. Rodzice sami chorują
– Ręce nam opadły gdy dowiedzieliśmy się, że Zbyszek ma wodogłowie i przepukliny kręgosłupa. Przewracał się i dostawał zawrotów głowy. A gdy zrobił badania świat się nam zawalił na głowy – mówi pani Marzenna Sienicka. – Teraz ani on ani ja nie możemy nosić córki. Karolina leży całymi dniami w jednej pozycji, a tyle co możemy przy niej zrobić to myć ją gąbką i ręcznikiem. Ona musi być kąpana w wannie, ale co z tego jeżeli nie możemy tam jej zanieść. Jedynym wyjściem jest specjalny podnośnik. Prosimy wszystkich jeszcze raz o wpłacanie pieniędzy na zakup tego urządzenia. Będziemy niezmiernie wdzięczni za pomoc w uzbieraniu środków – apeluje pani Marzenna.
Jak pomóc rodzinie Siennickich z Siedlec?
Możesz pomóc bliskim Karolci wpłacając dowolna kwotę na konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą” nr 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 z dopiskiem „2010 Karolina Sienicka – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia”.