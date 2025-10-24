Po 31 latach opieki nad chorą, córką sami usłyszeli diagnozę. Świat im się zawalił! „Błagamy o pomoc dla Karolinki”

2025-10-24 16:05

Tragedia rodziców niepełnosprawnej Karoliny Sienickiej (31 l.) z Siedlec. Po 31 latach opieki nad obłożnie chorą córką, w wyniku codziennego dźwigania jej, mama Karolci, Marzenna (63l .) doznała urazu kręgosłupa, a u taty Zbigniewa (62 l.) zdiagnozowano przepukliny i wodogłowie. Rodzice chorej boją się, że już niedługo nie będą mogli opiekować się nią. Proszą o pomoc w zakupie specjalnego podnośnika, by przy jego pomocy przenosić córkę na wózek i do wanny.

Po naszym apelu na łamach "SE" o zakup podnośnika dla Karoliny Sienickiej z Siedlec na koncie zbiórki pojawiła się kwota 7 tysięcy złotych. Pani Marzenna i Zbigniew Sieniccy są bardzo wdzięczni osobom, które pomogły do tej pory. To wszystko jednak za mało, bo podnośnik dla ich obłożnie chorej córki kosztuje 15 tysięcy.

Rodzinę z Siedlec dotknęła kolejna tragedia

Czas ucieka, a Karoliny nie ma komu nosić do wanny lub na specjalny wózek inwalidzki. Jej mama w wyniku dźwigania chorej, ma uszkodzony kręgosłup, a teraz rodzinę Sienickich zaatakowała kolejna choroba. U pana Zbigniewa, taty Karolci, zdiagnozowano przepukliny i wodogłowie - to wszystko od przeciążenia, spowodowanego ciągłym noszeniem ważącej 43 kilogramy córki.

Niepełnosprawni muszą omijać stację PKP na Ochocie. Nikt nie umie obsłużyć podnośnika

Świat zawalił im się na głowę. Rodzice sami chorują

– Ręce nam opadły gdy dowiedzieliśmy się, że Zbyszek ma wodogłowie i przepukliny kręgosłupa. Przewracał się i dostawał zawrotów głowy. A gdy zrobił badania świat się nam zawalił na głowy mówi pani Marzenna Sienicka. – Teraz ani on ani ja nie możemy nosić córki. Karolina leży całymi dniami w jednej pozycji, a tyle co możemy przy niej zrobić to myć ją gąbką i ręcznikiem. Ona musi być kąpana w wannie, ale co z tego jeżeli nie możemy tam jej zanieść. Jedynym wyjściem jest specjalny podnośnik. Prosimy wszystkich jeszcze raz o wpłacanie pieniędzy na  zakup tego urządzenia. Będziemy niezmiernie wdzięczni za pomoc w uzbieraniu środków – apeluje pani Marzenna. 

Jak pomóc rodzinie Siennickich z Siedlec?

Możesz pomóc bliskim Karolci wpłacając dowolna kwotę na konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą” nr 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 z dopiskiem „2010 Karolina Sienicka – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia”. 

Nie mamy siły opiekować się Karolinką
