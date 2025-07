Sukces "Super Expressu" w Siedlcach! Urzędnicy pomogą kupić podnośnik dla Karoliny

Siedlce. Od 31 lat dźwigają córeczkę. Potrzebny podnośnik

Po trzydziestu latach dźwigania swojej niepełnosprawnej córki Karoliny (31 l.), pani Marzenna Sienicka (63 l.) i jej mąż Zbigniew Sienicki (62 l.) z Siedlec nabawili się nieodwracalnych zmian chorobowych kręgosłupów.

- Nasza Karolcia pomimo swojej ułomności jest kobietą, która na co dzień wymaga odpowiedniej higieny – mówi pani Marzenna. - Do tej pory radziliśmy sobie z mężem, by nosić córkę do wanny i tam ją kąpać. Ale teraz nasza kondycja raptownie się pogorszyła. Oboje mamy uszkodzone kręgosłupy i lekarz zabronił nam dźwigania. Karolina ma porażenie mózgowe, nigdy nie chodziła, nie mówiła i cały czas jest pod nasza opieką. Staramy się zapewnić jej wszystko, ale by w dalszym ciągu opiekować się nią musimy zadbać też o siebie – pani Marzenna ostatkiem sił dźwiga córkę na ręce.

- Doszliśmy do wniosku z żoną, że jedynym wyjściem dla nas jest zakup specjalnego podnośnika dla Karolci – pan Zbigniew, czule przytulając córkę siedzącą na wózku. - Nie stać nas jednak na wydatek 15 tysięcy złotych. Przez chorobę córki nie przelewa się u nas, żona nie pracuje, a ja jestem na rencie.

Urzędnicy pomogą rodzinie

Po publikacji artykułu w SE z apelem o zbiórkę pieniędzy dla Karoliny Sienickiej zwróciliśmy się do siedleckiego magistratu i MOPR z pytaniem, czy te instytucje włączą się w akcją pomocową. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach Adam Kowalczuk powiedział, że kiedy tylko pojawią się środki finansowe na pomoc podopiecznym, nie omieszka zając się sprawą.

– Niech opiekunowie niepełnosprawnej Karoliny złożą wniosek o dofinansowanie do podnośnika, to wtedy postaram się załatwić sprawę pozytywnie – zapewnia dyrektor.

Pan Piotr Woźniak, Dyrektor Gabinetu Prezydenta Siedlec powiedział, że włączy się w akcję pomocową dla państwa Sienickich.

– Zorganizujemy zbiórki pieniędzy na wszystkich imprezach gdzie współorganizatorem będzie UM w Siedlcach, np. festyny czy mecze piłkarskie – obiecuje.

