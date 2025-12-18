Wstrząsająca zbrodnia pod Węgrowem: ceniona lekarka znaleziona martwa na posesji.

Ciało 54-letniej Valentyny, częściowo przysypane ziemią, nosiło ślady obrażeń głowy.

Zatrzymano byłego partnera ofiary, który przyznał się do zabójstwa. Grozi mu dożywocie.

Zbrodnia pod Węgrowem. Uwielbiana lekarka znaleziona martwa

Wracamy do tragedii, która wstrząsnęła lokalną społecznością. W poniedziałek, 15 grudnia, na prywatnej posesji w niewielkiej miejscowości Turna (pow. węgrowski) odnaleziono ciało 54-letniej lekarki Valentyny.

Kobieta pracowała w węgrowskim szpitalu. Gdy nie pojawiła się w pracy, zaniepokojona jej nieobecnością koleżanka, zgłosiła zaginięcie. Funkcjonariusze odnaleźli ciało kobiety, które było częściowo przysypane ziemią. Zmarła miała widoczne obrażenia w okolicy głowy.

Zabójca lekarki przyznał się do winy!

Jeszcze tego samego dnia policja zatrzymała 45-letniego obywatela Ukrainy. Według informacji, do których dotarliśmy - byłego partnera zamordowanej kobiety. - Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czyn - przekazała w czwartek, 18 grudnia, asp. Monika Księżopolska z węgrowskiej policji.

Jak dodała, na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. 45-latkowi grozi dożywocie.

Sąd Apelacyjny zaostrzył kary w procesie o zabójstwo sześciomiesięcznego Maksia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.