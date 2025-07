Od 31 lat dźwiga niepełnosprawną córeczkę. Kręgosłup mamy nie wytrzymał. Potrzebna pomoc

Całe życie poświęciła chorej córce. Potrzebna pomoc dla rodziny z Siedlec

Poświeciła swoje życie i zdrowie nieuleczalnie chorej córce. Nigdy nie pomyślała o tym, by oddać ją do szpitala lub hospicjum. Tego, do czego jest zdolna pani Marzenna Sienicka (63 l.) z Siedlec, by utrzymać przy życiu sparaliżowaną Karolinę, nie można zmierzyć żadną miarą.

Od ponad 31 lat trwa wiernie przy swoim dziecku. Przed porodem nic nie zapowiadało, że narodziny wyczekiwanej córeczki będą oznaczały początek walki o jej zdrowie i życie. Dziewczynka przyszła jednak na świat z poważnymi i nieodwracalnymi wadami. Nie chodzi, nie mówi, nie siedzi i nic nie rozumie, zanikają jej nerwy wzrokowe i stopniowo traci wzrok. Wymaga całodobowej opieki, bo dławi się śliną, a niekontrolowane ataki padaczki mogą ją zabić.

Rodzice odchodzą od zmysłów. Nie mogą sobie pozwolić, by chociaż na chwilę zostawić Karolinę samą. Cały ciężar opieki przejęła pani Marzenna.

– Przez dekady dźwigania córki kilka razy dziennie na wózek i do łazienki uszkodziłam sobie kręgosłup. Pomimo tego zaciskam zęby i noszę ją dalej do wanny, bo Karolcię trzeba często kąpać. Czuje, że niedługo mój kręgosłup rozsypie się całkowicie - opowiada nam pani Marzenna.

- Mąż jest chory, przebywa na rencie. Nie może dźwigać, nim również muszę się opiekować. Zapomniałam już jak się czuje wypoczęty i wyspany człowiek – ociera łzy. Jedynym sposobem, by odciążyć kręgosłup pani Marzanny jest zakup specjalnego podnośnika dla córki. Ale co z tego kiedy rodzinę nie stać na wydatek rzędu 12 – 15 tys. zł.

– Będziemy niezmiernie wdzięczni za pomoc w uzbieraniu środków na podnośnik – apeluje pani Marzenna. Możesz pomóc bliskim Karolci wpłacając dowolna kwotę na konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą” nr 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 z dopiskiem „2010 Karolina Sienicka – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia”.

