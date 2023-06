Nie spała od 29 lat! „Zapomniałam jak się czuje wyspany człowiek”

Siedlce. Od lat utrzymuje swoje dziecko przy życiu!

To do czego jest zdolna pani Marzenna, by utrzymać przy życiu swoją córkę, nie można zmierzyć żadną miarą. Od ponad ćwierć wieku trwa wiernie przy Karolinie, której nie nazwie inaczej, jak „moja mała dziewczynka”.

Nic nie zapowiadało, że narodziny wyczekiwanej córeczki, będą oznaczały początek walki o jej zdrowie i życie. Okazało się, że przyszła na świat z poważnymi wadami, przez co zanikają jej nerwy wzrokowe. Nie chodzi, nie mówi, nie siedzi, a jej ulubiona pozycja na boku często ją męczy. Wymaga całodobowej opieki, bo dławi się śliną, a niekontrolowane ataki padaczki mogą ją zabić.

Rodzice odchodzą od zmysłów, nie mogą sobie pozwolić, by chociaż na chwilę zostawić Karolinę samą. Cały ciężar nocnej opieki przejęła pani Marzenna.

– Nieraz już nie mam siły na nic, mówię sobie dość takiego życia. Zapomniałam już jak się czuje wyspany człowiek – mówi kobieta. – Ale nie mogę się poddać, muszę walczyć o córeczkę – dodaje.

Po nieprzespanych nocach wozi Karolinę na rehabilitacje, bo bez stałych ćwiczeń córka nie przeżyje. One wzmacniają jej mięśnie, pozwalają swobodniej oddychać. I tak od 29 lat.

Ale rodzinie Sienickich brakuje już pieniędzy na konieczną rehabilitację córki, która powinna być przeprowadzana także w domu, a godzina pracy specjalisty kosztuje 120 zł.

– Będziemy niezmiernie wdzięczni za pomoc w uzbieraniu środków na terapię Karoliny – mówi mama.

Możesz pomóc wpłacając datki na konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą” nr 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 z dopiskiem „2010 Karolina Sienicka – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia”.