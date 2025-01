Pogrzeb ratownika medycznego zabitego w Siedlcach. Pan Cezary miał 64 lata

RELACJA Z UROCZYSTOŚCI

Pogrzeb ratownika medycznego zabitego w Siedlcach. Cezarego żegnają tłumy ratowników [RELACJA Z UROCZYSTOŚCI]

Pogrzeb ratownika medycznego zabitego w Siedlcach. Cezary L. (†64 l.) był ratownikiem medycznym Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białej Podlaskiej. Jego życie zostało nagle przerwane, gdy agresywny pacjent ugodził go nożem w klatkę piersiową. Pomimo wysiłków lekarzy i kolegów z ratownictwa mężczyzna zmarł po przewiezieniu do szpitala. W czwartek 30 stycznia bliscy odprowadzą go na cmentarz. Zapraszamy do śledzenia relacji z pogrzebu.