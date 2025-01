Rafał Trzaskowski zabrał głos po zabójstwie ratownika medycznego w Siedlcach. Powiedział, co jest najważniejsze

Zabójstwo ratownika medycznego w Siedlcach. Rafał Trzaskowski zabrał głos po tragedii

Rafał Trzaskowski we wtorek 28 stycznia spotkał się z mieszkańcami Jarocina (woj. wielkopolskie). Pytali kandydata KO na prezydenta o kwestie bezpieczeństwa. Zabójstwo ratownika medycznego w Siedlcach (woj. mazowieckie) przeraziło medyków w całej Polsce.

"My, jako ratownicy medyczni, w kontekście tego, co ostatnio się dzieje, nie czujemy się bezpiecznie" - mówił na spotkaniu jeden z ratowników. Pytał też, czy Trzaskowski ma jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu i czy poprze postulaty ratowników medycznych dot. zwiększenia bezpieczeństwa ratowników w czasie wykonywania ich pracy.

"Absolutnie, bezpieczeństwo tych, którzy dbają o bezpieczeństwo nas wszystkich jest rzeczą najważniejszą" - podkreślił Trzaskowski. Przypomniał, że rozpoczął w stolicy program "Warszawa Chroni", w którym wzmacniane jest bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej.

Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Shorts tragedia w Siedlcach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Inwestycje w systemy bezpieczeństwa

Rafał Trzaskowski jako przykład wzmacniania bezpieczeństwa w miastach wskazał wzmacnianie Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie, gdzie włączone są wszystkie kamery miejskie - których jest w mieście coraz więcej - dzięki czemu służby są w stanie szybciej zareagować na niebezpieczne sytuacje.

"Inwestujemy w systemy bezpieczeństwa, również jeśli chodzi o monitorowanie tego, co się dzieje w pojazdach, które jadą i ratują życie. My dlatego kupujemy sprzęt dla wszystkich służb mundurowych, wydajemy na to pieniądze, dlatego że bezpieczeństwo zaczyna się od każdego miasta, miasteczka i od każdej wsi" - podkreślił. "Tak więc, inwestujemy w to, bo to jest część naszego bezpieczeństwa i absolutnie tego typu postulaty będą dla nas drogowskazem" - dodał.