Tragiczna śmierć ratownika medycznego. Wiemy, kiedy odbędzie się pogrzeb

Autor:

Dramatyczna śmierć ratownika w Siedlcach

Przypomnijmy, że 64-letni Cezary L. zginął w Siedlcach. Do tragedii doszło w sobotę (25 stycznia). Został tam zaatakowany nożem przez pijanego pacjenta. Adam Cz. usłyszał już dwa zarzuty: jeden dotyczący zabójstwa, drugi napaści na funkcjonariusza publicznego.

Śmierć poruszyła wszystkich, jednak w szczególności środowisko ratowników, którzy od lat obawiali się podobnej tragedii - przemoc w ich kierunku eskaluje. W poniedziałek (27 stycznia) o godz. 17 w całej Polsce odpalono syreny karetek. Warszawscy ratownicy medyczni dołączyli do akcji. - Tylko w 2024 roku i tylko w rejonie operacyjnym WSPRITS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie doszło do 20 napadów na ratowników medycznych. O 17 ratownicy medyczni włączyli syreny. To wołanie o pomoc, by śmierć kolegi otworzyła oczy - napisali przedstawiciele.

Jest data pogrzebu ratownika medycznego

Wiemy już, kiedy odbędzie się pogrzeb Cezarego L. Jak poinformowali ratownicy z Pogotowia Ratunkowego w Białej Podlaskiej, uroczystość będzie mieć miejsce w czwartek (30 stycznia). O godz. 12 odbędzie się różaniec. Godzinę później urna z prochami zmarłego zostanie wyprowadzona do kościoła Św. Ojca Pio w Rakowiskach. Cezary L. spocznie na cmentarzu parafialnym w Białej Podlaskiej.

Źródło: "Tygodnik Siedlecki"

Sonda Czy uważasz, że praca ratownika medycznego jest niebezpieczna? Tak Nie