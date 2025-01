SERCE PĘKA

Żałoba w rodzinnej wsi zabitego ratownika medycznego. Bliscy ujawnili ostatnią prośbę pana Czarka

W rodzinnej wsi pana Czarka (†64 l.), ratownika medycznego zabitego w Siedlcach, panuje żałoba. Wszyscy nie mogą uwierzyć w to, co się stało. – Jak człowiek człowiekowi mógł zrobić coś takiego. Po co wysyłają karetki do pijaków, jak się napili to wiedzieli, co robią – jedna z mieszkanek ociera łzy cieknące po policzkach. Pan Jan Kryński (67 l.), sąsiad Cezarego, opowiedział nam o ostatniej rozmowie ze zmarłym znajomym. Tego chciał po swojej śmierci.