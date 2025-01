Ratownicy medyczni oddali hołd zabitemu Cezaremu. "To wołanie o pomoc, by śmierć kolegi otworzyła oczy"

Nie wiedzą, czy wrócą do domu żywi. Ratownicy medyczni żądają zmian po zabójstwie w Siedlcach

Zabójstwo ratownika medycznego w Siedlcach

Cezary L. (†64 l.) zginął w Siedlcach w sobotę 25 stycznia. Został zaatakowany nożem przez pijanego pacjenta. Adam Cz. usłyszał już dwa zarzuty: jeden dotyczący zabójstwa, drugi napaści na funkcjonariusza publicznego.

Śmierć poruszyła wszystkich, jednak w szczególności środowisko ratowników, którzy od lat obawiali się podobnej tragedii - przemoc w ich kierunku eskaluje.

Ratownicy medyczni oddali hołd zabitemu koledze. To wołanie o pomoc

W poniedziałek o godzinie 17 w całej Polsce odpalono syreny karetek. Warszawscy ratownicy medyczni dołączyli do akcji.

"Tylko w 2024 roku i tylko w rejonie operacyjnym WSPRITS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie doszło do 20 napadów na ratowników medycznych. O 17 ratownicy medyczni włączyli syreny. To wołanie o pomoc, by śmierć kolegi otworzyła oczy" - napisali przedstawiciele.

