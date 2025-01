i Autor: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie Piotr Owczarki - rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPOZ w Warszawie.

komentarz

Nie wiedzą, czy wrócą do domu żywi. Ratownicy medyczni żądają zmian po zabójstwie w Siedlcach

Zabójstwo ratownika medycznego w Siedlcach wstrząsnęło całą Polską. Zespoły ratownictwa medycznego stoją na pierwszej linii frontu, jaką jest walka o życie i zdrowie pacjentów, a pomimo to wciąż na porządku dziennym spotykają się z agresją: są bici i wyzywani. Wyroki? Są, ale śmiesznie niskie. Czy naprawdę musiało dojść do tragedii, by ich sytuacja uległa zmianie? O realiach pracy w ZRM i ich potrzebach opowiada nam Piotr Owczarski, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPOZ w Warszawie.