Dwa dni po zabójstwie w Siedlcach uderzył ratownika medycznego w Warszawie. Nowe fakty

Zaledwie dwa dni po zabójstwie ratownika medycznego w Siedlcach doszło do kolejnego poważnego ataku, tym razem na medyka z Warszawy. Pacjent przetransportowany do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na Lindleya uderzył go w twarz i zwyzywał wszystkich dookoła.

- Policjanci zatrzymali 62- latka w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego i wykonali z nim niezbędne czynności w tym zbadali stan trzeźwości mężczyzny. Badanie na zawartość alkoholu wykazało, że mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu - przekazała asp. Małgorzata Gębczyńska.

Zarzuty za pobicie ratownika medycznego

We wtorek 62-letni mężczyzna usłyszał zarzut znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza.

Zgodnie z art. 222 § 1 Kodeksu karnego: kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.