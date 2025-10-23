Nie pamięta, kim jest! Policjanci ustalili tożsamość tajemniczej kobiety. "Bardzo dziękujemy za pomoc"

W Warszawie odnaleziono kobietę, która straciła pamięć.

Dzięki zaangażowaniu społeczeństwa i mediów, tożsamość tajemniczej kobiety została ustalona i potwierdzona.

Jakie są okoliczności utraty pamięci i jak kobieta znalazła się w kościele?

Warszawa. Kobieta z amnezją. Jak to się zaczęło?

Wszystko zaczęło się 10 października 2025 roku, kiedy to we wczesnych godzinach porannych w kościele przy ulicy Kobielskiej na Pradze-Południe znaleziono kobietę. Jak informowała policja, kobieta nie pamiętała, kim jest, co natychmiast wzbudziło ogromne zaniepokojenie. Wszystko wskazywało na to, że spędziła noc w świątyni. Jej amnezja i brak jakichkolwiek dokumentów sprawiły, że funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego KRP Warszawa VII natychmiast rozpoczęli intensywne poszukiwania, apelując o pomoc do społeczeństwa.

Przełom w sprawie. Dzięki nagłośnieniu udało się ustalić tożsamość

Apel policji spotkał się z ogromnym odzewem. Jak podkreślili funkcjonariusze w swoim komunikacie, szerokie rozpropagowanie prośby o pomoc odegrało kluczową rolę.

„Policjanci z komendy przy ulicy Grenadierów bardzo dziękują wszystkim osobom, które odpowiedziały na wczorajszą prośbę o pomoc w ustaleniu tożsamości kobiety. Tym samym czynimy ukłon w stronę mediów, które tak szeroko rozpropagowały nasz apel” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Odzew społeczny był imponujący. Do Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII wpłynęło mnóstwo informacji, poważnych i pomocnych. To właśnie dzięki zaangażowaniu udało się tak szybko i skutecznie doprowadzić sprawę do szczęśliwego finału.

„Niewątpliwie w dużej mierze dzięki Państwa zaangażowaniu i zainteresowaniu mogliśmy tak szybko i skutecznie doprowadzić sprawę do szczęśliwego finału. Policyjne ustalenia i nasza wiedza w połączeniu z przekazywanymi nam wiadomościami pozwoliły na to, że dziś tożsamość kobiety została ustalona i potwierdzona. Bardzo dziękujemy za pomoc i wsparcie naszych działań” – napisali policjanci, co świadczy o efektywności wspólnego działania.

Co dalej z kobietą z kościoła?

Ustalenie tożsamości to z pewnością kluczowy krok w tej sprawie. Nadal jednak pozostaje wiele pytań. Dlaczego kobieta nie pamiętała, kim jest? Co doprowadziło do jej amnezji? I jak znalazła się w kościele przy ulicy Kobielskiej? Policja nie ujawnia na razie szczegółów dotyczących tożsamości kobiety ani okoliczności, które doprowadziły do jej stanu. Można jednak przypuszczać, że po ustaleniu jej danych personalnych, dalsze kroki będą zmierzać do wyjaśnienia przyczyn jej zaginięcia oraz amnezji.