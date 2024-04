Niewyobrażalna tragedia

Tajemnicza śmierć 25-letniej Sylwii. Leżała w śniegu ubrana jedynie w bluzkę. Słowa zrozpaczonych rodziców łamią serce

Mówi się, że czas leczy nawet największe rany, zaś upływające lata po utracie bliskiej osoby studzą tęsknotę. Ale to nijak ma się do rodziców Sylwii (†25 l.) z Dzięciołów koło Łosic, którzy stracili ukochaną córkę już 8 lat temu. 25-latka wybrała się wtedy na dyskotekę. Po imprezie najprawdopodobniej ktoś samochodem odwoził ją do domu, ale do niego nie dotarła. Znaleziono ją zamarzniętą w polu.