Serce filmowej Łęckiej jest już zajęte. Kamila Urzędowska spotyka się z reżyserem filmowych hitów!

Lalkagedon, czyli bitwa na dwie adaptacje "Lalki"

Dawno żadna polska produkcja nie narobiła tyle szumu, co dwie adaptacje "Lalki". 16 września na Netflix trafiła nowatorska interpretacja w reżyserii Pawła Maślony. Z kolei w ostatni dzień września w kinach zadebiutowała "Lalka" Macieja Kawalskiego już w klasycznym wydaniu.

Lalkagedon na nowo rozbudziła zainteresowanie kultową powieścią Bolesława Prusa. Niemal cała Polska dyskutowała, która wersja jest bliższa oryginałowi i czy w ogóle powinno się ruszać klasykę sprzed lat. Głośno zrobiło się również o gwiazdach obu produkcji. Zarówno w filmie, jak i serialu zagrał kwiat polskiego aktorstwa.

Największe zainteresowanie wzbudzili oczywiście odtwórcy głównych ról - Stanisława Wokulskiego i Izabeli Łęckiej. W netflixowej "Lalce" byli to Tomasz Schuchardt i Sandra Drzymalska, a w kinowej Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska.

Urzędowska kolejny raz wcieliła się w bohaterkę z książkowej klasyki. O młodej aktorce zrobiło się głośno za sprawą "Chłopów" w reżyserii Doroty Kobieli i Hugh Welchmana. Kamila była objawieniem filmu, a produkcja otworzyła jej drzwi do kariery.

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Kamila Urzędowska jest zakochana. Filmowa Łęcka związała się ze znanym reżyserem

Serce Kamili Urzędowskiej nie jest tak zamknięte na uczucie, jak filmowej Izabeli. Aktorka w ubiegłym roku potwierdziła, że jest w związku. I to nie z byle kim. Jej wybrankiem jest o jedenaście lat starszy Piotr Domalewski.

Reżyser i scenarzysta w 2017 roku zachwycił krytyków oraz widzów filmem "Cicha noc". Produkcja przyniosła mu miano nadziei polskiego kina. W ubiegłym roku zachwycił "Ministrantami", a na swoją premierę kinową czeka "Nasza rewolucja" opowiadająca losy Jacka i Grażyny "Gajki" Kuroniów.

Aktorka i reżyser poznali się podczas pracy nad wspólnym projektem. Po raz pierwszy spotkali się na planie filmu "Hiacynt" z 2021 roku, w którym Urzędowska zagrała niewielką rolę. Według medialnych doniesień uczucie miało ich połączyć podczas zdjęć do seriali "Wzgórze psów", a sukces "Ministrantów" świętowali będąc już oficjalnie razem.

Artystyczna para bardzo pilnie strzeże swojej prywatności. Unikają również pozowania razem na ściankach i raczej nie poruszają prywatnych tematów w mediach.

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