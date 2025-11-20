Przyłapaliśmy damy z nowej "Lalki". Na planie nie brakuje zaskakujących postaci, a Janda zachwyca w charakteryzacji

Bartosz Pańczyk
Bartosz Pańczyk
2025-11-20 5:19

Akcja "Lalki" nie stoi tylko mężczyznami, których pokazywaliśmy dotychczas na naszych łamach. Tym razem na planie filmowej ekranizacji powieści Bolesława Prusa w Warszawie spotkaliśmy też pięknie panie, bez których akcja całej intrygi byłaby niemożliwa, bo to przecież ich bohaterki nadają akcji tempa i nie raz muszą tchnąć życie w statecznych panów. Tylko "Super Expressowi" udało się podpatrzeć, jak znane aktorki pracują nad kolejnymi ujęciami.

Kilka dni temu mieszkańcy warszawskiej Starówki mogli zobaczyć Agatę Kuleszę (54 l.), która w dorożce pochłonięta była rozmową z Marcinem Dorocińskim (52 l.). Smaczku dodaje fakt, że para grała przed laty kochanków w głośnej "Róży" Wojciecha Smarzowskiego (62 l.), więc świetnie się dogadują. W "Lalce" ich wątek też kręci się wokół miłości, bo Kulesza wciela się w panią Meliton. To znana w stolicy tajemnicza swatka pomagająca Stanisławowi Wokulskiemu zdobyć względy zimnej jak lód Izabeli Łęckiej.

Dużym zaskoczeniem dla znawców mody może być z kolei epizodyczny udział w filmie Gosi Baczyńskiej, który ogłaszamy jako pierwsi. Dotychczas znana projektantka skupiała się na tworzeniu kreacji dla największych gwiazd w show-biznesie, a teraz sama stanie u ich boku i jak rasowa aktorka zagra arystokratkę. Ponieważ to niewielka rola, Gosia na planie nieopodal Łazienek Królewskich, nie dostała własnej przyczepy do odpoczynku w przerwach. Na takie udogodnienie mogą liczyć najważniejsi aktorzy jak np. Krystyna Janda mierząca się z rolą Hrabiny Karolowej - ciotki Łęckiej.

Mam wrażenie, że to jedyna postać bez problemów w tej historii, także finansowych. Co scena nowa wspaniała suknia. Uśmiechnięta, ironiczna i racjonalna. Miła do grania

- mówiła o swojej postaci aktorka.

Ją na szczęście mogliśmy podziwiać w pełnej charakteryzacji. Za to Kamila Urzędowska (31 l.), czyli filmowa Izabela czy Maria Dębska (34 l.) - wdowa Kazimiera Wąsowska - skrywały swoje piękne kreacje pod ciepłymi kurtkami puchowymi, które ogrzewały je, gdy czekały na kolejne ujęcia. W przypadku Urzędowskiej nie ma mowy, by po zgaśnięciu kamery spędzała czas na rozmowach z innymi. Wiemy, że czekając na poszczególne sceny, chowa się w swoim kamperze i ani na chwilę nie wychodzi z roli.

Ona jest skupiona. Kamila zakłada na uszy swoje słuchawki i wygląda, jakby nikogo nie lubiła, bo przecież ona gra Izabelę. Ona jest skupiona, bo ona wie, że ma najtrudniejszą rolę oprócz Marcina

- podsumował niedawno w podcaście jej zachowanie Mateusz Damięcki (44 l.) - odtwórca Kazimierza Starskiego.

Możemy też zdradzić, że w filmie widzowie poza nimi zobaczą nieogłoszonego wcześniej Macieja Stuhra (50 l.) czy Cezarego Kosińskiego (52 l.). O ile w przypadku tego pierwszego produkcja na razie pilnie strzeże, kogo zagra, wiemy, że ten drugi wciela się w kamerdynera Mikołaja, który służy Tomaszowi Łęckiemu - ojcu głównej bohaterki. Wcześniej informowaliśmy też pierwsi o udziale Jana Englerta (82 l.), Pawła Wilczaka (60 l.), Bartłomieja Firleta (42 l.) czy Dawida Ogrodnika (39 l.). Będzie się działo...

