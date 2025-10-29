Jan Englert w peruce, ale to Żak jest nie do poznania! Tak wyglądają gwiazdy "Lalki" na planie

Nowe zdjęcia z planu "Lalki"! Jan Englert w peruce, Cezary Żak nie do poznania!

W weekend plan ekranizacji powieści Bolesława Prusa przeniósł się z Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie do Łazienek. W Pałacu na Wyspie można było spotkać m.in. Cezarego Żaka (64 l.), który ma teraz okazję zmierzyć się z postacią staroświeckiego arystokraty Barona Dalskiego. Patrząc na jego robiącą wrażenie charakteryzację, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że dzięki niechlujnej grzywce i przerzedzonym włosom oraz zarostowi, nikt nie zobaczy w nim tym razem fajtłapy Karola Krawczyka z "Miodowych lat".

Sensacja! Jan Englert dołączył do obsady "Lalki"

Uwagę przyciąga też niewątpliwie Jan Englert (82 l.), o którego udziale w "Lalce" Macieja Kawalskiego "Super Express" informuje pierwszy. Co ciekawe to jego drugie zmierzenie się ze słynną lekturą. W 1977 w telewizyjnej wersji w reżyserii Ryszarda Bera grał subiekta Mraczewskiego pracującego w sklepie głównego bohatera. Na potrzeby innej postaci, legendarny aktor dostał brązową perukę przykrywającą siwiznę, którą okiełznać pomagały fikuśne spinki noszone przez niego w przerwach między ujęciami. Zresztą panie charakteryzatorki spinkami wspomagały się także w przypadku Borysa Szyca (47 l.), czyli Barona Krzeszowskiego. Na naszych zdjęciach widać, że i on ma doczepione pasma włosów.

W przypadku Andrzeja Seweryna (79 l.) wystarczyły bokobrody, by grany przez niego ojciec Izabeli Łęckiej zyskał na powadze. Co ciekawe, wychodzi na to, że póki co, wśród aktorów, których spotkaliśmy na planie, to Marcin Dorociński (52 l.) wcielający się w Stanisława Wokulskiego poza strojem, wygląda tak, jak zazwyczaj na czerwonym dywanie. W Łazienkach widzieliśmy też Wojciecha Mecwaldowskiego (45 l.), Filipa Pławiaka (36 l.) czy Romana Gancarczyka (61 l.).

