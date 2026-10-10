Ewa Kasprzyk kpi z powrotu Wiśniewskiego i Mandaryny. Zaskakująca reakcja wokalisty

Sensacyjne ponowne zejście się Michała Wiśniewskiego i Marty Wiśniewskiej można śmiało nazwać jednym z najgorętszych tematów show-biznesowych w tym roku. O odnowieniu relacji poinformował sam wokalista za pośrednictwem mediów społecznościowych. Odniósł się w ten sposób do plotek mówiących o tym, że dopuścił się zdrady Poli Wiśniewskiej ze swoją dawną żoną, z którą wychowuje Xaviera i Fabienne. Para nie tylko wróciła do siebie, ale też stworzyła nowy utwór pod tytułem "Było, będzie", a także pojawiła się razem w "Tańcu z Gwiazdami". Lider Ich Troje co prawda nie zatańczył z Mandaryną, ale za to na żywo zaśpiewał do jej występu. Dodatkowo, co tydzień mocno kibicuje jej w sieci przed każdym odcinkiem.

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Ewa Kasprzyk reaguje na powrót Michała Wiśniewskiego i Mandaryny

Ponowny związek Marty i Michała Wiśniewskich dotarł również do Ewy Kasprzyk. Chociaż artystka stanowczo podkreśla, że nie śledzi na bieżąco obecnej edycji tanecznego show, to jednak w wywiadzie dla serwisu Świat Gwiazd postanowiła odnieść się do tej rewelacji w swoim znanym, nieco ironicznym tonie.

Ja powiem szczerze... Tak, słyszałam, ale słyszałam też, że wróciła do tego... Do Michała. Świetnie. Te powroty... No, zobaczymy, na jak długo - powiedziała ze śmiechem.

Michał Wiśniewski nie kazał długo czekać na swoją reakcję!

Michał Wiśniewski odpowiada Ewie Kasprzyk

Fragment rozmowy z aktorką szybko trafił do samego zainteresowanego. Zamiast wdawać się w słowne potyczki w komentarzach, lider Ich Troje zdecydował się na dość nieoczywisty ruch i po prostu opublikował to wideo na własnym instagramowym koncie. Nie opatrzył go jednak żadnym, nawet najkrótszym opisem.

Czy brak komentarza zwiastuje burzę? Nic na to nie wskazuje. Wokalista niedługo później wrzucił do sieci wideo ze swojego koncertu, na którym razem z tłumem fanów głośno namawia do oddawania głosów na Martę w zbliżającym się, szóstym już starciu na parkiecie "Tańca z Gwiazdami".