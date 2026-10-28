Ala Tracz przeszła wielką metamorfozę. Kiedyś mała dziewczynka z Eurowizji Junior, dziś piękność z mocnym głosem

Ala Tracz zaczynała w „The Voice Kids”

Swoją popularność Ala Tracz zawdzięcza występom w trzeciej odsłonie telewizyjnego show „The Voice Kids”. Kiedy jako kilkuletnia dziewczynka z jasnymi włosami stanęła przed trenerami, oczarowała wszystkich czystym, anielskim wokalem. Wykonała wówczas utwór „I'll Be There”, który wywarł ogromne wrażenie na jurorach. Tamten moment zapewnił jej stałe wsparcie publiczności, co przekłada się na blisko 100 tysięcy obserwujących na jej profilu na Instagramie, którzy do dziś śledzą jej poczynania.

Podczas przygody w programie opiekę trenerską nad młodą uczestniczką sprawował Dawid Kwiatkowski. Mimo że ostatecznie nie sięgnęła po główne trofeum w muzycznym show, zyskała ogromną popularność i przepustkę do dalszej pracy na scenie. Niedługo później stanęła przed zadaniem, które stanowi spełnienie marzeń dla wielu początkujących wokalistów.

Ala Tracz na Eurowizji Junior 2020

W 2020 roku dziesięcioletnia wówczas Ala Tracz została reprezentantką Polski na Eurowizji Junior, gdzie zaśpiewała kompozycję „I'll Be Standing”. Podczas finałowego występu miała na sobie czerwoną sukienkę, a całe zmagania w międzynarodowym konkursie zakończyła na dziewiątym miejscu.

Polska publiczność miała wtedy ogromne nadzieje na kolejny triumf, mając w pamięci wcześniejsze wygrane Roksany Węgiel oraz Viki Gabor. Chociaż tym razem nie udało się powtórzyć tak spektakularnego sukcesu, sam występ na wielkiej scenie stanowił niezwykle cenną lekcję w artystycznym dorobku dziesięciolatki.

Po zakończeniu zmagań eurowizyjnych młoda piosenkarka regularnie gościła w różnych produkcjach Telewizji Polskiej. Na scenie pojawiała się choćby u boku swojej siostry Oli, z którą wspólnie zarejestrowała piosenkę o tematyce świątecznej. Z kolei w grudniu 2020 roku wzięła udział w mikołajkowym wydarzeniu „Uwierz w Mikołaja”, podczas którego zaprezentowała polską odsłonę wielkiego hitu Mariah Carey pod tytułem „All I Want for Christmas Is You”.

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Jak teraz wygląda Ala Tracz?

Pierwszą wyraźną zmianę w wyglądzie nastolatka zaprezentowała swoim fanom już pod koniec 2020 roku. Wokalistka postanowiła wtedy na radykalne skrócenie swoich długich włosów, co stanowiło wyraźny kontrast w stosunku do jej dotychczasowego wizerunku. Przeobrażeniu uległ w tamtym okresie również sposób, w jaki ubierała się na występy.

Przez kolejne lata Ala Tracz wydoroślała na oczach swoich wiernych słuchaczy. Znana z dziecięcego programu rozrywkowego wokalistka wciąż tworzy nową muzykę, a jej melodyjny wokal doskonale brzmi w utworach z pogranicza jazzu. Warto dodać, że po wcześniejszych eksperymentach z fryzurą artystka ponownie nosi dziś długie włosy.

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