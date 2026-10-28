Edyta Herbuś: "Tak bardzo za Tobą tęsknię babuniu…". Poruszający film

Edyta Herbuś opublikowała na swoim profilu na Instagramie filmik, który jest serią różnych sytuacji, w których była razem z ukochaną babcią. Ileż czułości dawały sobie nawzajem! Fani Herbuś o delikatniejszych nerwach powinni mieć przy sobie zapas hustczek, zanim obejrzą te wspomnienia.

Tak bardzo za Tobą tęsknię babuniu… Dziękuję Ci za tę potężną MIŁOŚĆ, która zostanie ze mną na zawsze

Sanah śpiewa w tle filmu Herbuś z babcią

Edyta Herbuś ukochaną babcię pożegnała w 2025 roku. Teraz, 28 października 2026 nie mogła ukryć wzruszenia na myśl o wspólnie spędzonych chwilach.

Edyta Herbuś wielokrotnie podkreślała szczególną więź, jaka łączyła ją z najstarszą damą w rodzinie. Film ozdabia muzycznie piosenka w wykonaniu Sanah "Aniołom szepnij to". Utwór jest poruszający, emocjonalny, a monolog autorki skierowany jest do utraconej bliskiej osoby. Autorka opisuje bolesną rozłąkę i bezgraniczną tęsknotę za osobą, której już nie ma w jej życiu.

Tak, w przejmującym wpisie na Instagramie Edyta Herbuś opisała też ostatnie spotkanie z babcią, która w 2025 r. była hospitalizowana.

Herbuś nie wiedziała, że widzi babcię po raz statni

Toleczko, najdroższa. Gdybym tylko wiedziała, że widzimy się wtedy po raz ostatni… Pan doktor powiedział: "Jedź, pani Edytko, tu się przez ten tydzień nic nie wydarzy, porobimy wszystkie badania i będziemy wiedzieć więcej…". Jednak ty zdecydowałeś inaczej moja wróżko złota

Edyta Herbuś jest polską tancerką, aktorką, prezenterką i osobowością telewizyjną. Półfinalistka 2. i 4. edycji telewizyjnego "Tańca z Gwiazdami". Zwyciężczyni w parze z Marcinem Mroczkiem 2. Konkursu Tańca Eurowizji.

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