Maciej Musiał znów do wzięcia? Od prawie dwóch lat mówiło się o jego związku z piękną modelką

Widzowie doskonale znają Macieja Musiała, który dorastał na oczach całej Polski, a dziś poza grą aktorską realizuje się także na wielu innych polach zawodowych. Choć przystojny i wysportowany artysta na każdym kroku przyciąga wzrok wielbicielek, bardzo rzadko dzieli się szczegółami swojego życia uczuciowego. W świecie show-biznesu utrzymanie pełnej tajemnicy bywa jednak niezwykle trudne, dlatego w mediach pojawiły się kolejne spekulacje - tym razem mówiące, że gwiazdor znów jest singlem.

Maciej Musiał i Zosia Gajewska zakończyli związek? Nowe doniesienia

Prywatne sprawy 31-letniego gwiazdora nieustannie rozpalają wyobraźnię mediów oraz jego najwierniejszych sympatyków. Maciej Musiał ma powodzenie u kobiet, przyciągając ich uwagę nie tylko talentem aktorskim i wrodzoną charyzmą, ale również atrakcyjnym wyglądem i świetną formą fizyczną. Często bywa tak, że w sytuacjach prywatnych ustawiają się do niego kolejki fanek proszących o rozmowę czy wspólne zdjęcie. Przez lata w prasie regularnie pojawiały się natomiast kolejne spekulacje na temat kobiet, które miały skraść jego serce.

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W ciągu ostatnich niespełna dwóch lat media regularnie informowały, że wybranką aktora jest ciesząca się dużą popularnością w sieci modelka Zosia Gajewska. Choć zakochani nigdy nie zadebiutowali razem na żadnej oficjalnej imprezie, paparazzi kilkukrotnie uwiecznili ich podczas wspólnych spacerów i czułych gestów. Teraz jednak serwis "Pudelek" donosi, że ta relacja przeszła do historii po tym, jak para podjęła decyzję o rozstaniu. Jak na razie, sami zainteresowani nie skomentowali sprawy.

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Kim jest Zosia Gajewska?

Modelka, która prężnie rozwija swoje kanały w mediach społecznościowych, pochodzi z Poznania. Krótko przed tym, jak zaczęto łączyć ją z Maciejem Musiałem, Zosia Gajewska informowała swoich fanów o przeprowadzce do Warszawy i coraz bardziej chwaliła sobie życie w stolicy. Choć niewiele mówi o sprawach prywatnych, wiadomo, że uzyskała tytuł magistra na kierunku marketing internetowy. W przeszłości była związana z muzykiem Arturem Sikorskim oraz czeskim twórcą internetowym Dominikiem Portem. Obecnie jej profil na Instagramie śledzi 185 tysięcy użytkowników, a na TikToku zgromadziła niemal dwukrotnie większą publiczność.

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