Dwa nowe polskie seriale w listopadzie na Netflixie. Jeden ma szansę na międzynarodowy sukces

Nadchodzący listopad zapowiada się niezwykle intensywnie dla miłośników seriali. Już 6 listopada na platformie Canal+ zadebiutują nowe odcinki "The Office PL", natomiast reżyser Jan Holoubek we współpracy z serwisem HBO Max pokaże widzom produkcję zatytułowaną "Wśród nocnej ciszy". Z kolei gigant streamingowy Netflix przygotował aż dwie zupełnie różne od siebie polskie premiery, które reprezentują odmienne gatunki filmowe.

Polskie seriale Netflixa - rozpoznaj po zdjęciu Pytanie 1 z 10 Z którego serialu pochodzi ten kadr? "Wielka woda" "Rojst" "Aniela" Następne pytanie

Polskie seriale w listopadzie na Netflixie. Wśród nowości Leszek Lichota i sprawa Mariusza Trynkiewicza

Już na samym początku miesiąca widzowie zobaczą Leszka Lichotę, znanego z filmu "Znachor", który po raz kolejny zagra utalentowanego medyka zmuszonego do rozpoczęcia nowego etapu życia na prowincji. Nowa produkcja pod tytułem "Znieczulenie" to rasowy serial medyczny, mający szansę powtórzyć sukces takich tytułów jak "The Pitt" czy "Szpital New Amsterdam" i zdobyć popularność poza granicami Polski, ponieważ produkcje o tej tematyce cieszą się ogromnym uznaniem na całym świecie.

W połowie miesiąca w serwisie pojawi się natomiast serial "Prawo Bestii", który opowiada o trudnej relacji dwóch przyjaciółek. Ich wieloletnia więź przechodzi niezwykle ciężką próbę w momencie, gdy kobiety muszą stawić czoła zbrodniom, których dopuścił się Mariusz Trynkiewicz. Poniżej przedstawiamy dokładne informacje o obu nadchodzących produkcjach.

Serial "Znieczulenie" z Leszkiem Lichotą. Premiera na Netflixie już 4 listopada

Fabuła skupia się na losach wybitnego neurochirurga, który po odważnym, ale zakończonym niepowodzeniem zabiegu zostaje zwolniony z dużego szpitala. Lekarz trafia do niewielkiej placówki na prowincji, gdzie jego brak pokory oraz ciągłe łamanie procedur mogą uratować pacjentom życie, lecz równocześnie grożą całkowitym zniszczeniem jego dotychczasowej kariery zawodowej. Na ekranie pojawi się Leszek Lichota, a wraz z nim wystąpią Masza Wągrocka znana z "Matek Pingwinów", Karolina Gruszka z filmu "Maria Skłodowska-Curie", Aleksandra Popławska z "Watahy", Krzysztof Stelmaszyk z "Magdy M." oraz Filip Kowalewicz, którzy tworzą główną obsadę tej produkcji.

"Prawo Bestii" na Netflixie. Kiedy premiera serialu z Agnieszką Grochowską i Agnieszką Żulewską?

Fabuła tej produkcji przenosi widzów do 1988 roku i przedstawia losy dwóch kobiet zaangażowanych w głośną sprawę morderstwa czterech chłopców, która wstrząsnęła całym krajem. Dochodzeniem kieruje major Anna Bersz, natomiast pracująca jako psychiatra Agnieszka Grabska, prywatnie jej przyjaciółka, odpowiada za zbadanie poczytalności zatrzymanego mężczyzny. Działając pod ogromną presją czasu oraz bezwzględnego systemu, bohaterki podejmują decyzję, która niszczy łączącą je przyjaźń i kładzie się cieniem na ich dalszym życiu. Po upływie dwudziestu pięciu lat przestępca przygotowuje się do opuszczenia więziennych murów. Wówczas Anna, pracująca już jako urzędniczka państwowa, oraz ciesząca się autorytetem w środowisku psychiatrycznym Agnieszka muszą ponownie wrócić do tego śledztwa i rozliczyć się z dawnymi wyborami, szukając odpowiedzi na pytanie o granice sprawiedliwości. Scenariusz powstał na kanwie prawdziwej historii, która w konsekwencji doprowadziła do uchwalenia przepisów nazywanych ustawą o bestiach. W głównych rolach wystąpią Agnieszka Grochowska znana z produkcji "Dzień Matki", Agnieszka Żulewska z "Wielkiej wody" oraz Michał Pawlik, którego widzowie pamiętają z seriali "Rojst" i "Heweliusz".

PRZECZYTAJ TEŻ: Serial "Harry Potter" z nowymi nazwiskami w obsadzie. Wiadomo, kto zagra rodziców czarodzieja