Maria Prokop pokazała nagranie z ukochanym. Rozczulający widok!

Marcin i Maria Prokop zostali się po ponad dwudziestu latach!

Marcin i Maria Prokopowie poznali się w 2003 roku podczas imprezy u wspólnych znajomych i niemal od razu połączyło ich uczucie. Trzy lata później na świecie pojawiła się ich jedyna córka, Zofia. Pobrali się w 2011 roku podczas kameralnego ślubu w trakcie wyjazdu do Portugalii. Małżonkowie udzielili kilku wspólnych wywiadów, ale starali się trzymać życie prywatne z dala od mediów.

W połowie kwietnia w sieci ukazało się ich wspólne oświadczenie, w którym poinformowali o rozwodzie. Zapewnili przy tym, że rozstali się w przyjaźni. Uważni internauci dostrzegli, że para już od jakiegoś czasu prowadziła oddzielne życia. Marcin Prokop związany jest z Polską, a jego była żona coraz więcej czasu spędzała na Teneryfie, gdzie kupiła mieszkanie.

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Maria Prokop pokazała urocze nagranie z ukochanym

Maria Prokop po rozwodzie coraz częściej pojawia się w mediach. Szczególnie w Polsacie. 47-letnia trenerka jogi poprowadzi nowy program randkowy stacji. "Miłość w małym mieście" trafi na antenę wiosna 2027 roku.

Bardzo dobrze dzieje się również w życiu uczuciowym nowej gwiazdy Polsatu. Prokop nie rozpaczała po rozstaniu. Co więcej, już od roku spotyka się z nowym partnerem. W instagramowych relacjach rozpływa się nad ukochanym.

Maria i jej tajemniczy partner adoptowali razem psiaka. To właśnie pupil jest bohaterem nowego uroczego nagranie, które pojawiło się w sieci. Widać na nim również dłoń partnera joginki. Jak na razie stara się ona chronić jego prywatność. Myślicie, że następnym razem pokaże nieco więcej?

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