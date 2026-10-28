Michał Wiśniewski ogłosił koniec małżeństwa z Polą! Co z orzekaniem o winie? Wszystko wyjaśnił

Michał Wiśniewski jest w trakcie piątego rozwodu

Michał Wiśniewski i Pola rozstali się nagle i zupełnie niespodziewanie siedem miesięcy temu - w połowie marca. Teraz, pod koniec października, piosenkarz oficjalnie ogłosił, że on i jego żona rozwiodą się za porozumieniem stron. Jak udało nam się dowiedzieć, sprawa pozostaje w toku, a termin rozprawy ustalono na przyszły rok, na kwiecień. Orzekania o winie jednej ze stron nie będzie. To wyjątkowo ważne, ponieważ zupełnie zmienia przebieg rozwodu - brak orzekania o winie oznacza, że małżonkowie nie będą publicznie "prać brudów" i obędzie się bez ujawniania poufnych spraw.

Kończymy nasze małżeństwo. Za porozumieniem i bez orzekania o winie, bo koniec końców nie chodzi o to, kto miał rację, tylko o to, co będzie dalej. Z czasem zaczęliśmy patrzeć inaczej na nasze wspólne życie i to doprowadziło nas do tej decyzji. Podjęliśmy ją wspólnie z szacunkiem dla siebie nawzajem i bez udziału osób trzecich.

Ta informacja pojawiła się i na instagramowym profilu Michała Wiśniewskiego, i u Poli Wiśniewskiej. Dość długi wpis został okraszony wspólnym zdjęciem rodzinnym i obrazkami wykonanymi przez pociechy.

Najważniejsze jest dobro dzieci

Małżonkowie we wspólnym oświadczeniu zgodnie przyznali, że liczy się dla nich przede wszystkim dobro ich synów. Wiśniewscy wychowują dwoje dzieci. Falco Amadeus urodził się w 2021 r., a Noël Cloé przyszedł na świat dwa lata później.

Michał i Pola dodali, że czas po rozstaniu był dla nich bardzo trudny, nie brakowało emocji, ale oboje mają za sobą to, co złe. Teraz patrzą w przyszłość i są wdzięczni za dobro, które ich spotkało. Podkreślili, że rozwód wcale nie oznacza, iż przestali być rodziną.

Nie będziemy udawać, że to był łatwy czas. Emocji było sporo, jak zawsze, kiedy kończy się coś, co budowało się razem. Dziś te emocje opadły. W życiu nie ma powtórek ani przewijania do tyłu, można tylko wybrać, z czym idzie się dalej. My wybieramy wdzięczność za wszystko, co było dobre. Dobro naszych dzieci jest dla nas oczywiste i nie podlega dyskusji. Ale rodzina to coś więcej. To wzajemne wsparcie w życiu, nadrzędna powinność każdej rodziny, także takiej, która od dziś wygląda trochę inaczej. I szacunek. Przestajemy być małżeństwem. Nie przestajemy być rodziną.

"Więcej komentarzy nie będzie"

Na koniec Wiśniewscy podkreślili, że nie będą publicznie wypowiadać się na temat rozwodu, a wpis na Instagramie jest ich ostatnim komentarzem w tej sprawie.

Dziękujemy tym, którzy byli obok i tym, którzy po prostu o nic nie dopytywali. Prosimy o uszanowanie naszej prywatności i naszych dzieci. Więcej komentarzy nie będzie i to akurat dobra wiadomość - skwitowali.

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