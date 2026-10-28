Ewa Kasprzyk zdradziła kulisy odejścia z "Tańca z Gwiazdami". To była jej decyzja?

"Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami": Ewa Kasprzyk odeszła z programu

"Taniec z Gwiazdami" do 2011 roku emitowany był na antenie TVN. Trzy lata później pod szyldem "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" zadebiutował w Polsacie. Decyzją Edwarda Miszczaka w 2023 roku show zostało chwilowo zawieszone.

Zgodnie z przewidywaniami dyrektora artystycznego Polsatu, widzowie stęsknili się za tańcującymi gwiazdami i wiosną 2024 tłumnie zasiedli przed ekranami, by kibicować swoim ulubieńcom. Program wrócił w nieco odmienionej formie, głównie za sprawą odświeżonego składu jury. Zmiany przetrwała jedynie Iwona Pavlović, do której dołączyli Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak i Tomasz Wygoda.

Wiosną sporo mówiło się o potencjalnej ponownej zmianie składu. W czerwcu potwierdzono, że z programem pożegna się Ewa Kasprzyk. W sieci pojawiło się wiele teorii dotyczących powodów jej odejścia.

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Ewa Kasprzyk zdradziła kulisy pożegnania z "Tańcem z Gwiazdami"

Część osób twierdziło, że jurorka została wyrzucona z tanecznego show. Tym doniesieniom zaprzeczała i sama zainteresowana, i Edward Miszczak.

Po odejściu z "TZG" Ewa Kasprzyk nie może narzekać na brak zajęć. "Super Express" gościł niedawno na próbie spektaklu "Kobieta Guma" w Teatrze Studio. Aktorka wciela się w nim w główną rolę. Co więcej, została ona napisana właśnie z myślą o niej.

W rozmowie z "Super Expressem" Ewa Kasprzyk stwierdziła, że teatr i kontakt z widzem jest dla niej niezwykle ważny. Jednak z czasem praca na planie "Tańca z Gwiazdami" zaczęła zabierać jej coraz więcej czasu. Kilka razy musiała rezygnować z występów w programie Polsatu.

To też był jeden z powodów odejścia. Chcę realizować się szerzej i robić więcej różnych rzeczy. Terminy „Tańca z Gwiazdami” nie zawsze się ze sobą pokrywały. Czasami musiałam iść na bardzo duży kompromis. Polsat i produkcja programu również musiały iść na pewne ustępstwa, kiedy wyjeżdżałam na plan filmowy. Nie dało się tego wszystkiego pogodzić. Moim głównym zawodem jest bycie aktorką, a nie jurorką - powiedziała nam aktorka.

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