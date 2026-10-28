ToruńCAMERIMAGE w nowo wybudowanym studiu filmowym. Wydarzenie wraca do korzeni

Fantastyczne atrakcje na ToruńCAMERIMAGE

Festiwal ToruńCAMERIMAGE przygotowuje wiele atrakcji dla uczestników wydarzenia, które odbędzie się od 7 do 14 listopada 2026. Otworzenie nowego studia pozwoli na powrót do dawnej tradycji - warsztatów, podczas których mistrzowie sztuki filmowej i młodzi twórcy pracują ramię w ramię, dzieląc się wiedzą, doświadczeniem i artystycznymi pomysłami. Organizatorzy wierzą, że właśnie na planie filmowym najpełniej można poznawać tajniki sztuki operatorskiej. To tam teoria spotyka się z praktyką, a uczestnicy warsztatów mogą obserwować proces twórczy, poznawać decyzje wybitnych autorów zdjęć i przekonywać się, jak światło, ruch kamery czy wybór punktu widzenia wpływają na charakter i znaczenie filmowej sceny.

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Kasia Adamik opowiada o swoim filmie na EnergaCamerimage 2025

Otwarcie Studia Filmowego CAMERIMAGE

Studio Filmowe CAMERIMAGE jest pierwszym etapem powstającego Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE, które ma stać się całoroczną przestrzenią spotkań, edukacji i twórczej współpracy. Choć jego pełne oddanie do użytku planowane jest na połowę 2027 roku, już tej jesieni będzie otwarte dla uczestników Festiwalu ToruńCAMERIMAGE.Podczas tegorocznej edycji odbędą się warsztaty z wykorzystaniem ściany LED. Będą one okazją do poznania możliwości nowoczesnych technologii filmowych, wymiany doświadczeń i wspólnych artystycznych poszukiwań, a zarazem zapowiedzią tego, co Studio Filmowe CAMERIMAGE zaoferuje twórcom w przyszłości.

Toruń kierunkiem dla twórców filmowych

To właśnie w Toruniu powstaje Studio Filmowe CAMERIMAGE, które stworzy nowe możliwości realizacji filmów, spotów reklamowych i produkcji edukacyjnych, między innymi dzięki wykorzystaniu technologii wirtualnej produkcji. Studio jest pierwszym etapem budowy Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE – kompleksu, którego ambicją jest połączenie profesjonalnej produkcji filmowej, edukacji i twórczej współpracy.