Filip Chajzer zaśpiewał dla radiowej prezenterki. Kolega z redakcji kupili jej specjalne życzenia

Filip Chajzer i Bianka Chajzer stawiają na wspólne projekty medialne

Zaledwie siedem miesięcy znajomości wystarczyło, aby 19 września Filip Chajzer stanął na ślubnym kobiercu z młodszą o ponad dwadzieścia lat Bianką. Przed ceremonią prezenter dbał o prywatność partnerki i udostępniał w internecie tylko niejednoznaczne kadry. Po ślubie małżonkowie diametralnie zmienili jednak swoją strategię i zamiast wyjechać w podróż poślubną, skupili się na wspólnych przedsięwzięciach medialnych.

Już w trzeciej dobie po uroczystości weselnej zarejestrowali debiutancki odcinek swojego podcastu, a wkrótce potem zaczęli wspólnie gościć na ekranach telewizorów. Tak intensywna obecność w mediach przełożyła się na błyskawiczny skok rozpoznawalności Bianki w sieci, a jej profil na Instagramie w krótkim czasie zyskał dziesiątki tysięcy nowych obserwujących.

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Nowy biznes Filipa i Bianki Chajzerów. Ile kosztują życzenia?

Rosnąca popularność w sieci skłoniła nowożeńców do uruchomienia wspólnego biznesu. Małżonkowie zapowiedzieli już swój udział w szkoleniach dotyczących rynku nieruchomości, a równolegle wystartowali z platformą „Niech żyje nam”. Za jej pośrednictwem Filip i Bianka Chajzerowie sprzedają spersonalizowane nagrania wideo z życzeniami, co wywołuje duże poruszenie głównie z uwagi na szybko rosnący cennik.

Początkowo za zwykłe wideo trzeba było zapłacić 150 zł, natomiast opcja ekspresowa kosztowała 300 zł. W krótkim czasie ceny za nagranie od Chajzerów podskoczyły do 300 zł za wariant standardowy oraz aż 600 zł w przypadku realizacji zamówienia w trybie priorytetowym.

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Radio VOX FM kupiło życzenia od Filipa i Bianki Chajzerów

Na oryginalny pomysł wpadł Konrad z „Porannej Zmiany” w Radiu VOX FM, który postanowił sprawić nietuzinkowy upominek redakcyjnej koleżance Julce. Radiowcy zamówili dla niej wideo od Chajzerów, wspominając w formularzu, że obdarowywana prezenterka uwielbia grupę Classic. Ku zaskoczeniu wszystkich, Filip i Bianka Chajzerowie zdecydowali się zaśpiewać jedną z piosenek tego zespołu. Zamawiający żartował, że załapał się jeszcze na promocję, płacąc za usługę 250 zł, a prezent miał rozweselić Julkę w okresie jesiennej chandry.

Wideo z życzeniami prezentujemy poniżej.