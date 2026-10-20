Filip i Bianka Chajzerowie znaleźli nowy sposób na zarobek. Składają życzenia za niemałe pieniądze!

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-10-20 21:44

Zaledwie miesiąc minął od ślubu Filipa i Bianki Chajzerów. Nowożeńcy zamiast w podróż poślubną udali się w rajd po mediach. Szukają również kolejnych sposobów na wykorzystanie swoich pięciu minut sławy. Do podcastu, współprac i reklam doszedł nowy biznes. I to dość nietypowy.

Filip Chajzer poślubił o ponad dwadzieścia lat młodszą Biankę

Filip Chajzer czuje się w show biznesie jak ryba w wodzie. Z mediami związany jest już od dwóch dekad. W ostatnich latach głośno było większych i mniejszych skandalach z jego udziałem. Po tym jak w sierpniu 2023 roku zakończył współpracę z TVN, na pewien czas zniknął z telewizji. Skupił się na rozwoju kebabowego imperium.

Ostatnie dwa lata były dla niego przełomowe. Zerwał z nałogiem, wydał książkę, nawrócił się, przeprowadził do Krakowa i znalazł nową żonę. 19 września po zaledwie siedmiu miesiącach znajomości poślubił młodszą o ponad dwadzieścia lat Biankę. Początkowo Filip Chajzer ukrywał swoją ukochaną. W sieci pokazywał jedynie jej dłoń lub tył sylwetki.

Wszystko zamieniło się trzy dni po weselu. Zamiast w podróż poślubną nowożeńcy udali się do studia nagraniowego, gdzie nagrali pierwszy odcinek wspólnego podcastu. Tydzień po ślubie gościli w programie "Mówię Wam". Od tamtej pory nie dają o sobie zapomnieć.

Ukochana celebryty wyrasta na rasową influencerkę. Po publikacji "Filip i Bianka Chajzer podcast" w kilka godzin zdobyła 30 tysięcy fanów na Instagramie. Obecnie obserwuje ją ponad 83 tysiące. Bianka ma też już za sobą pierwsze współprace.

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Filip i Bianka Chajzerowie rozwijają wspólny biznes

Filip dba o swoją młodą żonę oraz jej ścieżkę zawodowego rozwoju. Razem pojawią się jako eksperci na szkoleniu "Marka eksperta w nieruchomościach". To nie wszystko. Zakochani ruszyli z nowym biznesem! I to dość nietypowym.

Bianka i Filip Chajzerowie uruchomili stronę, na której można zamówić spersonalizowane życzenia! Wszystko odbywa się online na stronie "Niech żyje nam". Nowożeńcy zapewniają, że cały proces trwa tylko kilka minut, a nagranie jest gotowe w ciągu siedmiu dni. Jeśli komuś się śpieszy może wybrać opcję express.

Za osobiste życzenia od Chajzerów trzeba zapłacić 250 złotych za standardową wersję, a za szybszą aż 500 złotych. Co ciekawe, początkowe stawki były niższe - odpowiednio 150 i 300 złotych.

Filip w nagraniu, które już zniknęło z sieci, zapewniał, że codziennie otrzymuje mnóstwo wiadomości z prośbą o nagranie życzeń czy pozdrowień. Myślicie, że znajdą się osoby gotowe za to zapłacić?

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Filip Chajzer, Bianka Chajzer
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FILIP CHAJZER
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