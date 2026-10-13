Najpierw wspólny podcast, teraz szkolenie. Filip i Bianka Chajzerowie wystąpią w roli ekspertów! "To ma być żart?"

Filip Chajzer poślubił o ponad 20 lat młodszą Biankę. Ekspresowy ślub

Filip Chajzer obecny jest w polskim show-biznesie od prawie dwudziestu lat. Prezenter poszedł tym samym w ślady znanego ojca. Teraz wprowadza do świata mediów swoją młodziutką ukochaną.

Były gwiazdor TVN-u i zaledwie 20-letnia Bianka poznali się w lutym bieżącego roku. Mimo sporej różnicy wieku szybko znaleźli wspólny język. W maju Filip Chajzer oświadczył się ukochanej. Nie dla nich długie narzeczeństwo. Zakochani krótko po zaręczynach rzucili się w wir przygotowań do ślubu. Przed ołtarzem stanęli 19 września.

Przed ślubem Filip chronił tożsamość i wizerunek partnerki. Wszystko zmieniło się trzy dni po złożeniu przysięgi. Nowożeńcy zamiast w podróż poślubną rozpoczęli bowiem rajd po studiach nagraniowych. Kilka dni po ślubie Filip i Bianka Chajzerowie poprowadzili wspólnie podcast. Pojawili się również w programie "Mówię Wam".

Wiadomo już, że na dwóch odcinkach wspólnego podcastu się nie skończy. Do tego Bianka Chajzer zaczęła rozwijać karierę influencerki. W miniony weekend pokazała się w kilku stylizacjach i oznaczyła marki odzieżowe. Reklamowała również kosmetyki do twarzy. To jednak nie koniec. Za niedługo sprawdzi się w roli ekspertki!

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Bianka i Filip Chajzerowie w roli ekspertów! Internauci w szoku

Na profilu Elżbiety Liberdy, działającej w branży prawnej oraz nieruchomościowej, pojawiła się zapowiedź szkolenia "Marka eksperta w nieruchomościach". Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą Filip i Bianka Chajzerowie, którzy podzielą się swoim doświadczeniem.

Były dziennikarz opowie m.in. o tym, jak skutecznie przyciągać uwagę odbiorców, budować zaufanie i znaleźć własny styl przed kamerą. Z kolei Bianka Chajzer odsłoni kulisy powstawania podcastów i pokaże, jak wygląda praca za kamerą.

Pod grafiką zapowiadającą szkolenie pojawiło się wiele komentarzy. Internauci nie kryją zdziwienia doborem ekspertów.

To ma być żart?; To reklama czy antyreklama?; Ale żeśta brygadę zmajstrowali; Marketingowy strzał w kolano z tymi gośćmi specjalnymi; Obserwowałam profil pani Elżbiety przez długi czas, jako osoba związana z nieruchomościami, dziś już przestaję śledzić. Nie warto jeśli promuje się ludzi, którzy niczego sobą nie reprezentują - piszą internauci.

Mimo krytyki organizatorka wydarzenia nie żałuje swojej decyzji. Pod jednym z komentarzy odpisała, że "sala na szkoleniu jest pełna".

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