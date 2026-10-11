Trzy tygodnie po ślubie Bianka Chajzer rusza z reklamami. Kiedy debiut w reality show?

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-10-11 14:33

Mało kto ostatnio narobił w mediach tyle szumu, co Filip i Bianka Chajzerowie. Początkowo gwiazdor ukrywał swoją młodziutką partnerkę. Wszystko zmieniło się po ślubie i debiucie w podcaście gwiazdora. Teraz przyszedł czas na monetyzację popularności i pierwsze współprace reklamowe. Czy to krok do kariery w telewizji? Propozycja już padła.

Filip Chajzer przestał ukrywać ukochaną. Bianka zrobi karierę w show biznesie?

19 września Filip Chajzer przysięgał przed Bogiem miłość i wierność małżeńską zaledwie 20-letniej Biance. Staż związku gwiazdora i jego młodej żony nie jest za długi. Poznali się w lutym podczas pracy nad podcastem, a w maju byli już po zaręczynach.

Filip Chajzer początkowo ukrywał tożsamość partnerki. W mediach społecznościowych pokazywał jedynie jej dłoń lub tył sylwetki. Jednak im bliżej było do ślubu, tym coraz częściej oznaczał w relacjach instagramowy profil wybranki. Jeszcze do niedawna był on prywatny i miał nieco ponad 300 obserwujących.

Trzy dni po ślubie wszystko się zmieniło i Bianka Chajzer przestała ukrywać swoje oblicze. Razem z ukochanym poprowadziła "Filip i Bianka Chajzer Podcast". Krótko po tym jej profil stał się publiczny, a obserwujących przybywało jej w ekspresowym tempie.

W kilka chwil liczna obserwujących wzrosła z 300 do ponad 30 tysięcy. Obecnie Biance niewiele brakuje do 70 tysięcy obserwujących. Ukochany robi wszystko, by pomóc jej w osiągnięciu internetowego sukcesu. Został nawet jej osobistym operatorem.

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Bianka Chajzer monetyzuje popularność. Są pierwsze reklamy

Zaledwie trzy tygodnie po ślubie na profilu pani Chajzer pojawiły się pierwsze współprace. 20-latka wrzuciła nagranie ze spaceru po krakowskim parku Bednarskiego przy okazji reklamując ramoneskę. Kilka godzin później wrzuciła reklamę kosmetyków. Krótko po zareklamowaniu produktów do pielęgnacji twarzy Bianka dodała nagranie z kombinezonem kolejnej marki odzieżowej.

Wygląda na to, że ukochana Filipa Chajzera spełni marzenie swojej bohaterki z "Ukrytej prawdy", w której zagrała jesienią ubiegłego roku. Bianka wcieliła się w studentkę Martę, która marzy o karierze influencerki. Dla sławy była w stanie zrobić naprawdę wiele. W odcinku dla klików i rozpoznawalności zdecydowała się uwieźć i upokorzyć 25-letniego Jacka.

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że nowożeńcy mają zamiar wykorzystać swoje pięć minut sławy. Czy kolejnym krokiem będzie udział w reality show? Jeszcze przed ślubem Bianka otrzymała propozycję występu w kolejnym sezonie "Królowej przetrwania". Jak udało nam się dowiedzieć, nie skorzystała z niej. Jednak wszystko jeszcze przed nią.

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Bianka Chajzer używa smartfona. Na miniaturach jej reklama i zdjęcie z mężem. O ich karierze przeczytasz na SE.
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FILIP CHAJZER
Bianka Chajzer