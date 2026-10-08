Terapeuta Filipa Chajzera odradzał mu szybki ślub z Bianką?! Zdradził kulisy ich rozmowy

Filip Chajzer poślubił młodziutką ukochaną po 7 miesiącach znajomości

19 września Filip Chajzer poślubił o ponad 20 lat młodszą Biankę. Chociaż zakochani nie mają za długiego stażu związku czy nawet znajomości, to wierzą, że będą ze sobą do końca życia. Dla prezenter, który przed rokiem przeszedł duchowe nawrócenie, ważne było by ślub odbył się w kościele. Parze młodej tak bardzo śpieszyło się przed ołtarz, że niemal na ostatnią chwilę załatwiali sobie bierzmowanie.

Początkowo prezenter unikał pokazywania wizerunku swojej ukochanej. W mediach społecznościowych ograniczał się do zdjęć dłoni Bianki czy pleców. Przez chwilę wydawało się, że zakochani rzeczywiście będą chronić swoją prywatność. Wszystko zmieniło się już trzy dni po ślubie, gdy 20-latka wystąpiła gościnnie w podcaście Filipa Chajzera.

To właśnie tam opowiedzieli o przygotowaniach do ślubu. Celebryta wyznał światu oraz ukochanej, że przed oświadczynami poprosił o radę swojego byłego terapeutę i specjalistę od terapii uzależnień, Roberta Rutkowskiego. Do pamiętnej rozmowy doszło wczesną wiosną, a więc zaledwie kilka tygodni po pierwszym spotkaniu z Bianką.

On nawet nie zastanawiając się sekundy mówi: "To genialne, to tak rób. Jak czujesz, to tak rób". [...] On mi dał taką siłę i prosto od niego pojechałem wybrać ten pierścionek - mówił zachwycony Chajzer.

Wspólny podcast Filipa i Bianki narobił ogromnego zamieszania w sieci. Część internautów stwierdziła, że ich rozmowa wygląda jak pierwsza randka i dopiero teraz tak naprawdę się poznają. Sporo mówi się również o znacznej różnicy wieku oraz doświadczeń między nowożeńcami. Sami zainteresowanie na krytykę odpowiedzieli wizytą w programie "Mówię Wam" oraz kolejną częścią podcastu.

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Były terapeuta Filipa Chajzera zaskakująco o ślubie gwiazdora

Były terapeuta Filipa Chajzera był gościem w podcaście Żurnalisty. Podczas rozmowy pojawił się również wątek ślubu gwiazdora. Okazuje się, że Robert Rutkowski rzeczywiście przyklasnął pomysłowi zaręczyn. Jednak nawet on nie spodziewał się, że tak szybko dojdzie do ślubu. Psycholog uważa bowiem, że zaręczyny to doskonały czas na jeszcze bliższe poznanie swojego partnera oraz na przemyślenie wielu rzeczy.

Stwierdził również, że nie należny z nimi za długo czekać i przytoczył badania, według których okres zaręczyn powinien trwać około czternastu miesięcy. Filip i Bianka zdecydowanie zaniżyli te statystki, gdyż od poznania do ślubu minęło zaledwie siedem miesięcy.

Ja dałem mu rekomendację na narzeczeństwo, już wytłumaczyłem dlaczego, bo to jest też czas na trochę wylądowanie, na ochłonięcie. Nie znaczy, żebym podejrzewał tam jakiekolwiek negatywne rzeczy. Jak już powiedziałem, liczę na to, że będzie odwrotnie - mówił Robert Rutkowski.

Chociaż Filip Chajzer nie do końca dostosował się do porady swojego byłego terapeuty, to ten mocno kibicuje jego małżeństwu. "Ja im kibicuję bardzo mocno. Uważam, że to może wypalić" - przyznał. Jak dodał, sam od dwóch dekad jest w związku z młodszą o dwadzieścia lat partnerką i wspólnie wychowują 9-letniego syna.

Na koniec rozmowy zaznaczył, że zdecydowanie odradziłby Chajzerowi powrót do mediów, bo popularność również potrafi być uzależniająca. Niewiele jednak wskazuje na to, by Filip i Bianka Chajzerowie przestali korzystać ze swoich pięciu minut sławy.

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