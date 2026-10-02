Filip Chajzer ostro o stylu młodej żony. Wybrał projektantkę sukni ślubnej i powiedział: "Skromniej"

Filip Chajzer już nie ukrywa młodziutkiej żony

Filip Chajzer w19 września poślubił swoją młodziutką ukochaną. Chociaż staż związku mają bardzo krótki, to planują spędzić ze sobą całe życie. Dla nawróconego gwiazdora bardzo ważne było, by przyrzekali sobie miłość i wierność małżeńską przed ołtarzem. Chajzer junior i 20-letnia Bianka pobrali się w jednym z krakowskich kościołów.

Swoją przyszłość wiążą nie tylko ze sobą nawzajem, ale również z Krakowem. Filip Chajzer w ubiegłym roku przeprowadził się do stolicy Małopolski, gdzie kupił wymarzone mieszkanie na Podgórzu. Remont gniazdka odbywał się równolegle z przygotowaniami do ślubu.

Po weselu Bianka przestała ukrywać swoją twarz i zaledwie trzy dni po zamążpójściu pojawiła się w podcaście swojego męża. W ciągu kilku godzin 20-latkę zaobserwowało ponad 30 tysięcy osób. Dziś jej Instagram śledzi ponad 54 tyś.

W czwartkowy wieczór Filip i Bianka ponownie zasiedli przed mikrofonami. Odpowiedzieli na pytania fanów i wrócili wspomnieniami do ślubnych przygotowań. Poruszyli przy tym kwestię sukni ślubnej autorstwa Violi Piekut.

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Filip Chajzer nie był fanem stylu Bianki. Wybrał skromną suknię ślubną

Filip Chajzer miał otrzymać numer telefonu do projektantki od swojej przyjaciółki Gosi Ohme. Wprost przyznał, że wcześniejszy styl jego ukochanej nie za bardzo przypadał mu do gustu.

Jak poznaliśmy Wiolę, miała [Bianka przyp.red.] taki… jakby to powiedzieć… kontrowersyjny styl. Znaczy nie kontrowersyjny, ale wszystko było takie na bogato - mówił Chajzer.

Okazuje się, że spory wpływ na wybór kreacji miał pan młody. W podcaście przyznał, że gdy po raz pierwszy zadzwonił do znanej projektantki, pozwolił sobie na pewne instrukcje. Chciał bowiem, by suknia był bardziej skromna niż ekstrawagancka.

Mogę ci coś zdradzić? Kiedy zadzwoniłem po raz pierwszy, żeby umówić cię na spotkanie, na tę pierwszą konsultację, powiedziałem, że jeśli będzie to zmierzało w stronę sylwestra w Batumi, to może dałoby się trochę skromniej. A na koniec dnia, tak zupełnie szczerze, od serca, to była najpiękniejsza suknia ślubna, jaką widziałem w życiu.

Ostateczny wybór należał jednak do Bianki, której pomagała jej świadkowa. W dniu ślubu postawiła na nowoczesną formę w skromnym wydaniu. Dopasowana, lekko syrenia suknia podkreślała sylwetkę panny młodej. Gładki materiał i efektowne, szerokie wykończenie dekoltu odsłaniające ramiona nadają jej minimalistycznego, bardzo eleganckiego charakteru. Całość stylizacji uzupełniał delikatny welon oraz skromna biżuteria.

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