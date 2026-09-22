Tak wygląda 20-letnia żona Chajzera. Filip pokazał ukochaną - to prawdziwa piękność. Zobaczcie sami!

Filip Chajzer pokazał swoją żonę Biankę Chajzer

Kiedy Filip Chajzer żenił się z Bianką 19 września tego roku, w mediach ukrywano twarz 20-latki. Sam były gwiazdor telewizji na swoim instagramowym koncie stronił od pokazywania partnerki, a jeśli już publikował jej wizerunek, to tak, aby nie widać było buzi dziewczyny. Jego fani widzieli Biankę od tyłu - gdy spacerowała na wspólnych wakacjach czy jechała rowerem. Zaraz po ślubie 41-latek pochwalił się też ujęciem ich zaobrączkowanych dłoni. Teraz jednak, po raz pierwszy, Chajzer pokazał ukochaną w pełni!

Na swoim koncie na Instagramie podcaster zapowiedział rozmowę z małżonką:

Tak sobie pomyślałem, że chciałbym was przedstawić sobie, bo to ważne, żeby mówić o tym, co najważniejsze w życiu, czyli o miłości.

Dzień później ujawnił, że podcast z Bianką już został nagrany, opublikował też migawki ze studia, na których widać twarz świeżo upieczonej pani Chajzer. W tle pojawił się napis "Filip & Bianka Chajzer Podcast", co sugeruje, że żona dziennikarza zmieniła nazwisko i że, być może, będą razem pracować. W tym samym czasie jej konto instagramowe, założone jeszcze za czasów panieńskich, stało się nieaktywne.

Ja nigdy, ale to nigdy w życiu nie miałem takiego stresu, nawet na własnym ślubie.

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Chajzer poznał Biankę podczas pracy przy podcaście

Bianka Chajzer ma doświadczenie w pracy nad podcastami. Swojego męża poznała, gdy ten był gościem programu Małgorzaty Ohme. Wszystko wydarzyło się na początku 2026 r. - on był gościem rozmowy, ona producentką. Szybko okazało się, że łączy ich nie tylko zawodowa pasja, ale znacznie więcej.

Uczucie rozwijało się w szybkim tempie, bo już w czerwcu doszło do zaręczyn, a we wrześniu odbył się ślub kościelny pary oraz huczne wesele. Niestety, zabrakło na nim rodziców panny młodej oraz syna pana młodego. Młodzi małżonkowie póki co nie wybrali się na miesiąc miodowy, za to ciężko pracowali nad podcastem.

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