Maryla Rodowicz zachwyca się Wieniawą. "Ona więcej wie od Czarnej Mamby"

Maryla Rodowicz - koncerty 2027

Trasa „Ostatni tak wielki bal” to nowe wyzwanie dla Maryli Rodowicz, która zapowiada występy w największych polskich halach. Piosenkarka w wywiadzie dla Eska.pl zapewniła, że szykuje widowisko, którego fani jeszcze nie mieli okazji zobaczyć. Słowo „ostatni” w nazwie przedsięwzięcia nie oznacza jednak końca jej artystycznej drogi. Gwiazda wciąż chce koncertować, ale przyznaje, że najbardziej lubi mniejsze, bardziej kameralne koncerty z publicznością.

Ja tak wielkiej trasy nie miałam. Jestem całe życie w trasie. Jak zaczynałam, to nie było hal w ogóle. Graliśmy w domach kultury, to były małe sale. Potem już zaczęło przybywać tych hal sportowych, więc zagrałam te wszystkie hale sportowe. Potem przyszła era tych największych takich obiektów, że tam sanah, Dawid Podsiadło – oni wyprzedają te stadiony. Ja bym się nie odważyła rzucić główką do pustego basenu, żeby ruszyć w tak trudną trasę. Będę chciała grać, oprócz tych wielkich hal, normalne koncerty akustyczne w salach takich max tysiąc, tak jak w Krakowie ICE, czy Roma w Warszawie. To jest inny kontakt z publicznością, ludzie siedzą metr ode mnie. To jest intymna atmosfera, ja mogę śpiewać inny repertuar. A tamto - no, hulaj dusza, piekła nie ma! -zapowiedziała.

Wraz z Marylą Rodowicz wystąpi wielu zaproszonych gości. Z najnowszych ustaleń wynika, że swoją obecność w projekcie potwierdziła m.in. Julia Wieniawa.

Maryla Rodowicz o Julii Wieniawie

Maryla Rodowicz chętnie dopinguje młode piosenkarki na początku ich kariery. Ostatnio w ciepłych słowach wypowiedziała się o Julii Wieniawie, chwaląc jej jurorskie umiejętności w programie „Taniec z Gwiazdami”.

Nie wiem, czy ona debiutuje, ale po prostu rzucała tak fachowe uwagi, że myślę sobie: "Matko Boska, ona więcej wie od Czarnej Mamby". Znała jakieś takie określenia fachowe... Albo jest tutaj już długo, albo się szkoliła naprawdę u kogoś, żeby tutaj błysnąć. Byłam w szoku - mówiła zafascynowana.

Legendarna wokalistka złożyła młodej artystce propozycję wspólnych występów podczas zaplanowanej trasy.

Julia została zaproszona przeze mnie do tej trasy przyszłorocznej. Przyjęła zaproszenie, tak że będziemy brykać razem - zapowiedziała w rozmowie z Eską.

Rodowicz rozpływa się nad Wieniawą! Mają niecne plany

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