"Lalka" podbija świat. O serialu z Polski zrobiło się głośno za oceanem

Historyczny sukces polskiego serialu

Zaledwie kilka dni po premierze "Lalka" zaczęła zdobywać kolejne rynki. Najnowsze dane oglądalności pokazują, że serial znalazł się w TOP 10 Netfliksa w dwóch niezwykle wymagających krajach - Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W obu przypadkach produkcja zajęła 10. miejsce. To szczególnie istotne, ponieważ właśnie te rynki należą do najbardziej konkurencyjnych na świecie.

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Nie tylko Polska ogląda "Lalkę"

Sukces nie ogranicza się jednak do anglojęzycznych odbiorców. Serial znalazł się w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych produkcji w kilkudziesięciu krajach. Wysokie pozycje notuje m.in. w Niemczech, Francji, Kanadzie, Brazylii, Argentynie czy Chile. Duże zainteresowanie widać również w innych krajach Europy - na Łotwie, Litwie i w Ukrainie

W Polsce "Lalka" aktualnie jest na pierwszym miejscu wśród seriali i pozostaje jedną z najgłośniejszych premier jesieni. W przypadku tej produkcji zainteresowanie wyraźnie rośnie z dnia na dzień.

Widzowie odkrywają nową wersję klasyki

Twórcy serialu postawili na odważne podejście do jednej z najważniejszych polskich powieści. "Lalka" zachowała kostiumowy charakter, ale jednocześnie została opowiedziana w nowoczesny sposób, dzięki czemu zainteresowała także zagraniczną publiczność, która wcześniej mogła nie znać twórczości Bolesława Prusa.

Dla wielu widzów to pierwsze spotkanie z historią przedsiębiorcy Stanisława Wokulskiego, jego uczucia do Izabeli Łęckiej oraz obrazem społeczeństwa końca XIX wieku. Uniwersalne tematy - miłość, ambicja, podziały klasowe i walka o własne miejsce w świecie - okazały się zrozumiałe niezależnie od kraju.

"Lalka" staje się jednym z najgłośniejszych polskich seriali 2026 roku. A wszystko wskazuje na to, że jej światowa "podróż" dopiero się rozpoczyna.

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LALKA NETFLIXA TO DZIWADŁO. MENTZEN CIĄGLE MÓWI COŚ INNEGO | Poranny Ring