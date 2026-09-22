"Lalka" podbija świat. O serialu z Polski zrobiło się głośno za oceanem

rr
2026-09-22 12:25

"Lalka" zdobywa kolejne rynki. Kilka dni po premierze serial znalazł się w TOP 10 Netfliksa w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Tak dobry wynik polskiej produkcji na najważniejszych światowych rynkach zdarza się niezwykle rzadko.

Historyczny sukces polskiego serialu

Zaledwie kilka dni po premierze "Lalka" zaczęła zdobywać kolejne rynki. Najnowsze dane oglądalności pokazują, że serial znalazł się w TOP 10 Netfliksa w dwóch niezwykle wymagających krajach - Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W obu przypadkach produkcja zajęła 10. miejsce. To szczególnie istotne, ponieważ właśnie te rynki należą do najbardziej konkurencyjnych na świecie.

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Nie tylko Polska ogląda "Lalkę"

Sukces nie ogranicza się jednak do anglojęzycznych odbiorców. Serial znalazł się w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych produkcji w kilkudziesięciu krajach. Wysokie pozycje notuje m.in. w Niemczech, Francji, Kanadzie, Brazylii, Argentynie czy Chile. Duże zainteresowanie widać również w innych krajach Europy - na Łotwie, Litwie i w Ukrainie

W Polsce "Lalka" aktualnie jest na pierwszym miejscu wśród seriali i pozostaje jedną z najgłośniejszych premier jesieni. W przypadku tej produkcji zainteresowanie wyraźnie rośnie z dnia na dzień.

Widzowie odkrywają nową wersję klasyki

Twórcy serialu postawili na odważne podejście do jednej z najważniejszych polskich powieści. "Lalka" zachowała kostiumowy charakter, ale jednocześnie została opowiedziana w nowoczesny sposób, dzięki czemu zainteresowała także zagraniczną publiczność, która wcześniej mogła nie znać twórczości Bolesława Prusa.

Dla wielu widzów to pierwsze spotkanie z historią przedsiębiorcy Stanisława Wokulskiego, jego uczucia do Izabeli Łęckiej oraz obrazem społeczeństwa końca XIX wieku. Uniwersalne tematy - miłość, ambicja, podziały klasowe i walka o własne miejsce w świecie - okazały się zrozumiałe niezależnie od kraju.

"Lalka" staje się jednym z najgłośniejszych polskich seriali 2026 roku. A wszystko wskazuje na to, że jej światowa "podróż" dopiero się rozpoczyna.

Izabela Łęcka na balu, a obok Wokulski w cylindrze. O sukcesie serialu Lalka na Netflix przeczytasz na SE.
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LALKA