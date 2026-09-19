Ślub Filipa Chajzera i Bianki. Wzruszony Zygmunt Chajzer musiał podjąć trudną decyzję

Bartosz Olszewski
2026-09-19 18:50

Po miesiącach przygotowań Filip Chajzer i jego ukochana Bianka powiedzieli sobie „tak”. Uroczystość odbyła się 19 września w Krakowie, a wśród zaproszonych gości znalazł się również Zygmunt Chajzer. Znany dziennikarz stanął jednak przed trudnym wyborem, ponieważ w tym samym czasie rozgrywany był mecz reprezentacji Polski w siatkówce.

Ślub Filipa Chajzera i 20-letniej Bianki rozpoczął się o godzinie 13:00 w Kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przy ulicy Zamoyskiego w Krakowie. Para zdecydowała się na ceremonię mimo dzielącej ich 21-letniej różnicy wieku oraz licznych medialnych komentarzy dotyczących ich związku.

Relacja Filipa i Bianki od początku wzbudzała spore zainteresowanie. Dużo mówiło się nie tylko o różnicy wieku, ale również o szybkim tempie związku i relacjach Filipa z rodziną ukochanej. Sam prezenter wielokrotnie podkreślał jednak, że zamierza stanąć z Bianką przed ołtarzem.

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Dla Zygmunta Chajzera termin ceremonii oznaczał jednak konieczność rezygnacji z innego wydarzenia, które z pewnością chciałby obejrzeć. Słynny prezenter jest bowiem wielkim fanem siatkówki, a dokładnie w czasie ślubu jego syna reprezentacja Polski mierzyła się z Łotwą w 1/8 finału mistrzostw Europy.

Ostatecznie Chajzer postawił na rodzinne wydarzenie i pojawił się na ślubie Filipa. Mecz Biało-Czerwonych rozpoczął się o godzinie 15:00, a więc już w trakcie uroczystości weselnych.

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Filip Chajzer z żoną Bianką przed ołtarzem. W tle wzruszony Zygmunt Chajzer. O ceremonii przeczytasz na SE.
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