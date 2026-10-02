Nowe "Igrzyska śmierci" z piosenką przewodnią. Utwór Noaha Kahana promuje "Wschód słońca w dniu dożynek"

Piosenka "Draw You Out" stanowi efekt muzycznego spotkania Noaha Kahana oraz Aarona Dessnera, znanego producenta wyróżnionego statuetką Grammy. Proces powstawania singla został podzielony między kilka renomowanych ośrodków nagraniowych, w tym nowojorskie Long Pond Studio oraz zlokalizowane w Nashville Gold Pacific Studios i East Iris Studios.

Piosenka Noaha Kahana promuje film "Wschód słońca w dniu dożynek"

Kompozycja została stworzona bezpośrednio na potrzeby ekranizacji najnowszej powieści autorstwa Suzanne Collins, czerpiąc z jej fabuły wyraźną inspirację. W utworze przeplatają się dramatyczne tony z romantycznymi i pełnymi otuchy dźwiękami, co świetnie współgra z finalnymi wydarzeniami filmu "Wschód słońca w dniu dożynek". Ta konkretna odsłona "Igrzysk śmierci", opowiadająca o młodości Haymitcha Abernathy'ego (granego przez Josepha Zadę), stanowi niezwykłe połączenie głęboko przygnębiającej historii z najbardziej budującym i pełnym nadziei przekazem w całym cyklu.

– Muzyka jest nieodłączną częścią świata "Igrzysk śmierci". Miałem możliwość odniesienia się do tego, co reżyser widzi w tych postaciach, w jakim celu Suzanne Collins stworzyła wszystkich bohaterów i dopasować się do całej wizji, co było odpowiedzialnym zadaniem, ale i fajnym wyzwaniem. Nie mogę uwierzyć, że mogę być częścią tego fenomenu – powiedział Noah Kahan w rozmowie z Billboard.

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Pełna ścieżka dźwiękowa do filmu "Wschód słońca w dniu dożynek"

Globalna premiera kinowa obrazu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" zaplanowana jest na 20 listopada, natomiast oficjalny soundtrack "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (The Album)" trafi do słuchaczy dokładnie siedem dni wcześniej. Za muzyczną produkcję krążka odpowiada uznany w branży Dave Cobb, współpracujący wcześniej z takimi artystami jak Chris Stapleton. Na ścieżce dźwiękowej zebrano łącznie 29 wykonawców tworzących w zróżnicowanych stylach. Poniżej znajduje się oficjalne zestawienie wszystkich piosenek, które uświetnią widowisko:

1. "The Raven I"

2. "Ash and Snow"

3. "First in Line"

4. "See It Coming"

5. "The Wheel"

6. "The Raven II"

7. "Dove Song"

8. "Here Then We're Gone"

9. "Wrestle with God"

10. "Ruthless (Arena Mix)"

11. "No Destination"

12. "The Raven III"

13. "Favor"

14. "But You Wanted More"

15. "Black Stars"

16. "Half Alive"

17. "Doing The Best That I Can (Arena Mix)"

18. "The Goose and The Common"

19. "Survive (Arena Mix)"

20. "Same Blood"

21. "May Brings Flowers"

22. "The Old Therebefore"

23. "Can't Let You Go"

24. "Old Money"

25. "Show Me Where The Ending Starts"

26. "Deep in the Meadow"

27. "Draw You Out" – Noah Kahan

28. "Metal Birds"

29. "Alone (Live in Berlin 2022)"

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Fabuła filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek"

Obraz wyreżyserowany przez cenionego twórcę Francisa Lawrence'a skupia się na losach młodego, zaledwie szesnastoletniego Haymitcha Abernathy'ego (w tej roli Joseph Zada), reprezentującego Dystrykt 12. Akcja zawiązuje się o poranku, podczas brutalnego losowania trybutów do jubileuszowej, 50. edycji Głodowych Igrzysk, określanej oficjalnie jako Drugie Ćwierćwiecze Poskromienia. Wydarzenie to wyróżnia się niespotykanym dotąd rozmachem, angażując do walki na śmierć i życie dwa razy więcej osób niż standardowo.

Wydarzenia przedstawione na ekranie przenoszą widzów o 24 lata w przeszłość względem pierwszej odsłony cyklu o Katniss Everdeen. Główny bohater niespodziewanie łączy siły z inną wybraną trybutką, Maysilee Donner (Mckenna Grace), a wkrótce staje się częścią większej grupy dążącej do podważenia dyktatorskiej władzy Kapitolu, na którego czele stoi bezwzględny prezydent Snow (Ralph Fiennes). Podczas krwawych zmagań na arenie nastolatek decyduje się na ogromne ryzyko, próbując rozsadzić morderczy system od środka i dając początek potężnemu buntowi, który drastycznie zmieni przyszłość całego narodu.

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