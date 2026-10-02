Serial czy film? Która obsada "Lalki" wypadła lepiej? Porównujemy aktorów [ZDJĘCIA]

Dwie "Lalki" na raz. Serial kontra film

"Lalka" zawładnęła Polską. Kilka tygodni temu do oferty Netfliksa trafił serial Pawła Maślony. W role Stanisława Wokulskiego i Izabeli Łęckiej wcielili się Tomasz Schuchardt i Sandra Drzymalska. Z kolei Ignacego Rzeckiego zagrał Dariusz Chojnacki. W obsadzie znalazły się też takie nazwiska jak Jacek Braciak, Magdalena Cielecka, Piotr Adamczyk, Piotr Pacek, Julia Wyszyńska i Małgorzata Hajewska-Krzysztofik.

Teraz wszyscy oglądają film "Lalka" w reżyserii Macieja Kawalskiego. W tym przypadku Wokulskiego i Łęcką grają Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska. Wiele emocji wywołuje też Rzecki, którego gra powracający na ekrany po 16 latach Marek Kondrat. Obsada jest iście gwiazdorska. W produkcji występują też Maja Komorowska, Andrzej Seweryn, Karolina Gruszka, Maria Dębska, Mateusz Damięcki i Borys Szyc.

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"Lalka" - jakich aktorów rozważano do głównych ról w filmie?

Gwiazdy ekranizacji sprzed wielu lat

Warto pamiętać, że wspomniane wcześniej produkcje to kolejno trzecia i czwarta ekranizacja dzieła Bolesława Prusa. Pierwsza powstała już w 1968 roku. Wówczas w filmie Wojciecha Jerzego Hasa zagrali m.in. Beata Tyszkiewicz jako Izabela Łęcka, Mariusz Dmochowski jako Stanisław Wokulski, Tadeusz Fijewski jako Ignacy Rzecki, Wiesław Gołas jako baron Krzeszowski, Halina Kwiatkowska jako baronowa Krzeszowska i Kalina Jędrusik jako Kazimiera Wąsowska.

W 1977 roku powstał pierwszy serial "Lalka". W ekranizacji Ryszarda Bera wystąpili Jerzy Kamas (Wokulski), Małgorzata Braunek (Łęcka), Bronisław Pawlik (Rzecki), Emil Karewicz (Łęcki), Anna Milewska (Florentyna) i inni.

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